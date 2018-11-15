«Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика
Сьогодні, 17:41
16 жовтня в озері Люб'язь у Любешівському районі знайшли тіло директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексія Веремійчика, якого шукали з 12 жовтня.
Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. Його тіло знайшли за 50 метрів від місця, де перекинувся човен.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Олексія Веремійчика. Волиняни сумують з приводу трагічної смерті Олексія Веремійчика та діляться про нього спогадами у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. Його тіло знайшли за 50 метрів від місця, де перекинувся човен.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Олексія Веремійчика. Волиняни сумують з приводу трагічної смерті Олексія Веремійчика та діляться про нього спогадами у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Багато років працювали пліч-о-пліч», – Генсекретар НАТО відзначив реформи Порошенка
Сьогодні, 17:50
«Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика
Сьогодні, 17:41
Померла директор волинського ліцею
Сьогодні, 17:40
Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 17:30