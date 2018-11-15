«Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика





Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.



Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. Його тіло знайшли за 50 метрів від місця, де перекинувся човен.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Олексія Веремійчика. Волиняни сумують з приводу трагічної смерті Олексія Веремійчика та діляться про нього спогадами у Facebook.



Луцький активіст Володимир Бут-Гусаїм Ведучий Дмитро Ураєв Луцький фотограф Павло Березюк Телеведуча Ірина Кудря Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський Лідер луцької громадської організації «Молодіжна платформа» Захар Ткачук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 жовтня в озері Люб'язь у Любешівському районі знайшли тіло директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексія Веремійчика , якого шукали з 12 жовтня.Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.Дружинатакож організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. Його тіло знайшли за 50 метрів від місця, де перекинувся човен.висловлює щирі співчуття родині та близьким Олексія Веремійчика. Волиняни сумують з приводу трагічної смерті Олексія Веремійчика та діляться про нього спогадами у Facebook.

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