Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

Тваринницький комплекс «Агрофірма Луга-Нова», Св.Собор-Богородицька церква с.Микуличі, ветаптека

2. 09:00-17:00

с. Чесни Хрест, вул.: Лугова, Нова

3. 09:00-17:00

с. Заріччя ФОП Чир

с. Заріччя, вул.: Шевченка, 10, 19-25.



Горохівський район



1. 09:00-17:00

с. Волиця Лобачівська

Берестечківське СТ-магазин

ФОП Данильчук Н.А.-магазин "Надія"

ПрАТ "Київстар"-Станція

с. Колмів

ФОП Романюк В.А.-Пилорама

ФГ "Бистровиця"-Бригада с.Колмів

Берестечківське СТ-магазин

Горохівський районний відділ освіти-школа

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП

Церква

ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт

с. Іванівка

Горішненська сільська рада-башня с.Іванівка

Берестечківське СТ-магазин

Дім Молитви

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП

ФОП Войтович В.В.-Торговий павільйон

ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт

Горохівський районний відділ освіти-школа

Горішненська сільська рада-клуб

ПАТ "Укртелеком"-ЦЕЗ-2 с.Іванівка

с. Новостав

Берестечківське СТ-магазин

ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт

ФОП Голюк Г.А.-кіоск

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ

Горохівський районний відділ освіти-школа

Церква с.Новостав-Церква

ПСП Еліта -ДКУ

Горішненська сільська рада-башня с.Новостав

с. Голятин

ПСП Еліта -Тік , свинарник

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Горішне

Берестечківське СТ-магазин

Церква с.Голятин-Свято-Покровська церква

ФОП Грицай О.В.-магазин с.Волиця Лобачівська вул.Маргарити Малиновської

вул.Миру

с.Колмів вул.Грушевського

с.Колмів вул.Шевченка

с.Іванівка вул.Прифермська,Гагаріна

с.Горішне вул.Молодіжна

с.Іванівка вул.Молодіжна

с.Новостав вул.Центральна

с.Новостав вул.Шкільна,Набережна

с.Новостав вул.Берестечківська, вул. Набережна

с.Новостав вул.Середня

с.Голятин вул.Лісова

с.Голятин вул.Придорожна

с.Горішне вул.Придорожна

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70

09:00-17:00 с. Стрільче:

вул. Загребля

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-393

09:00-17:00 Підберезівська сільська рада-Башня

Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення

ПАТ"Укртелеком"-АТС с.Підбереззя

Підберезівська сільська рада-

дитячий садок

Адмінбудинок

ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт

ФОП Кудлаюк П.Л.-

Берестечківське СТ

Магазин с. Підбереззя:

вул. Столярчука



Іваничівський район



1. 9:00-16:30

с.Будятичі вул.Франка Колгоспна Школа



Камінь-Каширський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ківерцівський район



1. 8:30-17:00

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

ФОП Скарвінко Віра Юліанівна

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,

вул.Мічуріна,буд.1-30

вул.Медвєвєва,буд.1-30

вул.Воровського,буд.1-71

вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Церква

Ковельське Райво

Церква ХВЕП

С/Р Білашів

Ковельське МТМО

ПАТ"Укртелеком"

Вол.дирекція УДППЗ

СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів



2.

ПЛ-0,4кВ від КТП №412

9:00-17:00 Ковельська ВТК

ПФ "Юкон" - СК

м.Ковель, вул.Шевченка



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



1. 13:00-17:00

ПТУ , пошта, Спорткомплекс Колос, будова ПМК Вул. Трункіна, Писаревського,22



Луцький район



1. 10:00 – 16:00

с. Одеради вул. Набережна, Центральна

2. 09:00 – 17:00

ФОП Герасимчук Ніна Василівна, ФГ "Денисюків", с. Лаврів вул. Луцька, 49-67, Берегова



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-04 ЩТП-518 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк

2. ПЛ-04 КТП-342 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, смт. Шацьк вул; 8 Березня, 1Травня, Вишнева



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район



1. 10:00-19:00

ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

Нововолинськ:

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицького

вул.1-е Грудня

вул.Луцька 1е,1ж



Ратнівський район

Інформацію не надано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова

10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ



11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Кримне вул Перемоги, Центральна 80-113

2. КТП-23 10:00-17:00 с Сераховичі вул Заводська, Ярощука



Турійський район



1. 10:00-16:30

с Липа



2. 10:00-16:30 Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб,пошта,АТС, школа, лісництво, церква, ФОП Жкк, М.Н. – магазин, пункт прийому молока, СМЗ с.Перевали

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-1 Л-2,4 10:00-16:30 Дит.садок, ФОП Данилюк З.Г. – магазин,башня, СКЗ, пункт прийому молока с.Кульчин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00Тваринницький комплекс «Агрофірма Луга-Нова», Св.Собор-Богородицька церква с.Микуличі, ветаптека2. 09:00-17:00с. Чесни Хрест, вул.: Лугова, Нова3. 09:00-17:00с. Заріччя ФОП Чирс. Заріччя, вул.: Шевченка, 10, 19-25.1. 09:00-17:00с. Волиця ЛобачівськаБерестечківське СТ-магазинФОП Данильчук Н.А.-магазин "Надія"ПрАТ "Київстар"-Станціяс. КолмівФОП Романюк В.А.-ПилорамаФГ "Бистровиця"-Бригада с.КолмівБерестечківське СТ-магазинГорохівський районний відділ освіти-школаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПЦеркваПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пунктс. ІванівкаГорішненська сільська рада-башня с.ІванівкаБерестечківське СТ-магазинДім МолитвиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПФОП Войтович В.В.-Торговий павільйонПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пунктГорохівський районний відділ освіти-школаГорішненська сільська рада-клубПАТ "Укртелеком"-ЦЕЗ-2 с.Іванівкас. НовоставБерестечківське СТ-магазинПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пунктФОП Голюк Г.А.-кіоскКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАППАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗГорохівський районний відділ освіти-школаЦерква с.Новостав-ЦеркваПСП Еліта -ДКУГорішненська сільська рада-башня с.Новоставс. ГолятинПСП Еліта -Тік , свинарникКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.ГорішнеБерестечківське СТ-магазинЦерква с.Голятин-Свято-Покровська церкваФОП Грицай О.В.-магазин с.Волиця Лобачівська вул.Маргарити Малиновськоївул.Мирус.Колмів вул.Грушевськогос.Колмів вул.Шевченкас.Іванівка вул.Прифермська,Гагарінас.Горішне вул.Молодіжнас.Іванівка вул.Молодіжнас.Новостав вул.Центральнас.Новостав вул.Шкільна,Набережнас.Новостав вул.Берестечківська, вул. Набережнас.Новостав вул.Середняс.Голятин вул.Лісовас.Голятин вул.Придорожнас.Горішне вул.Придорожна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-7009:00-17:00 с. Стрільче:вул. Загребля3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39309:00-17:00 Підберезівська сільська рада-БашняПідприємство "Укрпошта"-поштове відділенняПАТ"Укртелеком"-АТС с.ПідбереззяПідберезівська сільська рада-дитячий садокАдмінбудинокПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пунктФОП Кудлаюк П.Л.-Берестечківське СТМагазин с. Підбереззя:вул. Столярчука1. 9:00-16:30с.Будятичі вул.Франка Колгоспна ШколаВимкнень споживачів не заплановано1. 8:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-271. 9:00-17:00ЦеркваКовельське РайвоЦерква ХВЕПС/Р БілашівКовельське МТМОПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСТ "Каскад-Плюс" с.Білашів2.ПЛ-0,4кВ від КТП №4129:00-17:00 Ковельська ВТКПФ "Юкон" - СКм.Ковель, вул.ШевченкаВимкнень споживачів не заплановано1. 13:00-17:00ПТУ , пошта, Спорткомплекс Колос, будова ПМК Вул. Трункіна, Писаревського,221. 10:00 – 16:00с. Одеради вул. Набережна, Центральна2. 09:00 – 17:00ФОП Герасимчук Ніна Василівна, ФГ "Денисюків", с. Лаврів вул. Луцька, 49-67, Берегова1. ПЛ-04 ЩТП-518 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк2. ПЛ-04 КТП-342 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, смт. Шацьк вул; 8 Березня, 1Травня, ВишневаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-19:00ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.1. 9:00-17:00Нововолинськ:вул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькоговул.1-е Груднявул.Луцька 1е,1жІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. 10:00-17:00с. Кримне вул Перемоги, Центральна 80-1132. КТП-23 10:00-17:00 с Сераховичі вул Заводська, Ярощука1. 10:00-16:30с Липа2. 10:00-16:30 Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб,пошта,АТС, школа, лісництво, церква, ФОП Жкк, М.Н. – магазин, пункт прийому молока, СМЗ с.Перевали3. ПЛ-0,4 кВКТП-1 Л-2,4 10:00-16:30 Дит.садок, ФОП Данилюк З.Г. – магазин,башня, СКЗ, пункт прийому молока с.Кульчин

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