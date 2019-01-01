Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Тваринницький комплекс «Агрофірма Луга-Нова», Св.Собор-Богородицька церква с.Микуличі, ветаптека
2. 09:00-17:00
с. Чесни Хрест, вул.: Лугова, Нова
3. 09:00-17:00
с. Заріччя ФОП Чир
с. Заріччя, вул.: Шевченка, 10, 19-25.
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Волиця Лобачівська
Берестечківське СТ-магазин
ФОП Данильчук Н.А.-магазин "Надія"
ПрАТ "Київстар"-Станція
с. Колмів
ФОП Романюк В.А.-Пилорама
ФГ "Бистровиця"-Бригада с.Колмів
Берестечківське СТ-магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Церква
ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт
с. Іванівка
Горішненська сільська рада-башня с.Іванівка
Берестечківське СТ-магазин
Дім Молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФОП Войтович В.В.-Торговий павільйон
ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт
Горохівський районний відділ освіти-школа
Горішненська сільська рада-клуб
ПАТ "Укртелеком"-ЦЕЗ-2 с.Іванівка
с. Новостав
Берестечківське СТ-магазин
ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт
ФОП Голюк Г.А.-кіоск
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Горохівський районний відділ освіти-школа
Церква с.Новостав-Церква
ПСП Еліта -ДКУ
Горішненська сільська рада-башня с.Новостав
с. Голятин
ПСП Еліта -Тік , свинарник
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Горішне
Берестечківське СТ-магазин
Церква с.Голятин-Свято-Покровська церква
ФОП Грицай О.В.-магазин с.Волиця Лобачівська вул.Маргарити Малиновської
вул.Миру
с.Колмів вул.Грушевського
с.Колмів вул.Шевченка
с.Іванівка вул.Прифермська,Гагаріна
с.Горішне вул.Молодіжна
с.Іванівка вул.Молодіжна
с.Новостав вул.Центральна
с.Новостав вул.Шкільна,Набережна
с.Новостав вул.Берестечківська, вул. Набережна
с.Новостав вул.Середня
с.Голятин вул.Лісова
с.Голятин вул.Придорожна
с.Горішне вул.Придорожна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70
09:00-17:00 с. Стрільче:
вул. Загребля
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-393
09:00-17:00 Підберезівська сільська рада-Башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС с.Підбереззя
Підберезівська сільська рада-
дитячий садок
Адмінбудинок
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФОП Кудлаюк П.Л.-
Берестечківське СТ
Магазин с. Підбереззя:
вул. Столярчука
Іваничівський район
1. 9:00-16:30
с.Будятичі вул.Франка Колгоспна Школа
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Ковельське Райво
Церква ХВЕП
С/Р Білашів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №412
9:00-17:00 Ковельська ВТК
ПФ "Юкон" - СК
м.Ковель, вул.Шевченка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
ПТУ , пошта, Спорткомплекс Колос, будова ПМК Вул. Трункіна, Писаревського,22
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
с. Одеради вул. Набережна, Центральна
2. 09:00 – 17:00
ФОП Герасимчук Ніна Василівна, ФГ "Денисюків", с. Лаврів вул. Луцька, 49-67, Берегова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 ЩТП-518 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк
2. ПЛ-04 КТП-342 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, смт. Шацьк вул; 8 Березня, 1Травня, Вишнева
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-19:00
ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Нововолинськ:
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицького
вул.1-е Грудня
вул.Луцька 1е,1ж
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Кримне вул Перемоги, Центральна 80-113
2. КТП-23 10:00-17:00 с Сераховичі вул Заводська, Ярощука
Турійський район
1. 10:00-16:30
с Липа
2. 10:00-16:30 Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб,пошта,АТС, школа, лісництво, церква, ФОП Жкк, М.Н. – магазин, пункт прийому молока, СМЗ с.Перевали
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-1 Л-2,4 10:00-16:30 Дит.садок, ФОП Данилюк З.Г. – магазин,башня, СКЗ, пункт прийому молока с.Кульчин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Тваринницький комплекс «Агрофірма Луга-Нова», Св.Собор-Богородицька церква с.Микуличі, ветаптека
2. 09:00-17:00
с. Чесни Хрест, вул.: Лугова, Нова
3. 09:00-17:00
с. Заріччя ФОП Чир
с. Заріччя, вул.: Шевченка, 10, 19-25.
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Волиця Лобачівська
Берестечківське СТ-магазин
ФОП Данильчук Н.А.-магазин "Надія"
ПрАТ "Київстар"-Станція
с. Колмів
ФОП Романюк В.А.-Пилорама
ФГ "Бистровиця"-Бригада с.Колмів
Берестечківське СТ-магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Церква
ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт
с. Іванівка
Горішненська сільська рада-башня с.Іванівка
Берестечківське СТ-магазин
Дім Молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФОП Войтович В.В.-Торговий павільйон
ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт
Горохівський районний відділ освіти-школа
Горішненська сільська рада-клуб
ПАТ "Укртелеком"-ЦЕЗ-2 с.Іванівка
с. Новостав
Берестечківське СТ-магазин
ПАТ "Ковельмолоко"-Приймальний пункт
ФОП Голюк Г.А.-кіоск
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Горохівський районний відділ освіти-школа
Церква с.Новостав-Церква
ПСП Еліта -ДКУ
Горішненська сільська рада-башня с.Новостав
с. Голятин
ПСП Еліта -Тік , свинарник
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Горішне
Берестечківське СТ-магазин
Церква с.Голятин-Свято-Покровська церква
ФОП Грицай О.В.-магазин с.Волиця Лобачівська вул.Маргарити Малиновської
вул.Миру
с.Колмів вул.Грушевського
с.Колмів вул.Шевченка
с.Іванівка вул.Прифермська,Гагаріна
с.Горішне вул.Молодіжна
с.Іванівка вул.Молодіжна
с.Новостав вул.Центральна
с.Новостав вул.Шкільна,Набережна
с.Новостав вул.Берестечківська, вул. Набережна
с.Новостав вул.Середня
с.Голятин вул.Лісова
с.Голятин вул.Придорожна
с.Горішне вул.Придорожна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70
09:00-17:00 с. Стрільче:
вул. Загребля
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-393
09:00-17:00 Підберезівська сільська рада-Башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС с.Підбереззя
Підберезівська сільська рада-
дитячий садок
Адмінбудинок
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФОП Кудлаюк П.Л.-
Берестечківське СТ
Магазин с. Підбереззя:
вул. Столярчука
Іваничівський район
1. 9:00-16:30
с.Будятичі вул.Франка Колгоспна Школа
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Ковельське Райво
Церква ХВЕП
С/Р Білашів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №412
9:00-17:00 Ковельська ВТК
ПФ "Юкон" - СК
м.Ковель, вул.Шевченка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
ПТУ , пошта, Спорткомплекс Колос, будова ПМК Вул. Трункіна, Писаревського,22
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
с. Одеради вул. Набережна, Центральна
2. 09:00 – 17:00
ФОП Герасимчук Ніна Василівна, ФГ "Денисюків", с. Лаврів вул. Луцька, 49-67, Берегова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 ЩТП-518 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк
2. ПЛ-04 КТП-342 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, смт. Шацьк вул; 8 Березня, 1Травня, Вишнева
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-19:00
ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Нововолинськ:
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицького
вул.1-е Грудня
вул.Луцька 1е,1ж
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Кримне вул Перемоги, Центральна 80-113
2. КТП-23 10:00-17:00 с Сераховичі вул Заводська, Ярощука
Турійський район
1. 10:00-16:30
с Липа
2. 10:00-16:30 Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб,пошта,АТС, школа, лісництво, церква, ФОП Жкк, М.Н. – магазин, пункт прийому молока, СМЗ с.Перевали
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-1 Л-2,4 10:00-16:30 Дит.садок, ФОП Данилюк З.Г. – магазин,башня, СКЗ, пункт прийому молока с.Кульчин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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