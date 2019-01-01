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Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО

Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Парафія села Крупа Луцького району 14 жовтня на Покрову Пресвятої Богородиці відзначила престольний празник.

З нагоди торжества у Свято-Покровському храмі відбулося урочисте богослужіння, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

Нині настоятелем Свято-Покровської парафії є ієрей Володимир Господин. У святковій божественній літургії взяв участь колишній настоятель, протоієрей Роман Нестер та священники з Волинської, Володимир-Волинської єпархій.

Храм був переповнений віруючими. Радість свята розділили гості з навколишніх сіл. Разом з усіма молився голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.

Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО

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Теги: Луцький район, храмовий свято
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