Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Парафія села Крупа Луцького району 14 жовтня на Покрову Пресвятої Богородиці відзначила престольний празник.
З нагоди торжества у Свято-Покровському храмі відбулося урочисте богослужіння, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
Нині настоятелем Свято-Покровської парафії є ієрей Володимир Господин. У святковій божественній літургії взяв участь колишній настоятель, протоієрей Роман Нестер та священники з Волинської, Володимир-Волинської єпархій.
Храм був переповнений віруючими. Радість свята розділили гості з навколишніх сіл. Разом з усіма молився голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.
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З нагоди торжества у Свято-Покровському храмі відбулося урочисте богослужіння, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
Нині настоятелем Свято-Покровської парафії є ієрей Володимир Господин. У святковій божественній літургії взяв участь колишній настоятель, протоієрей Роман Нестер та священники з Волинської, Володимир-Волинської єпархій.
Храм був переповнений віруючими. Радість свята розділили гості з навколишніх сіл. Разом з усіма молився голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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