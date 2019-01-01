Під Луцьком відзначили храмове свято. ФОТО





З нагоди торжества у Свято-Покровському храмі відбулося урочисте богослужіння, - йдеться на



Нині настоятелем Свято-Покровської парафії є ієрей Володимир Господин. У святковій божественній літургії взяв участь колишній настоятель, протоієрей Роман Нестер та священники з Волинської, Володимир-Волинської єпархій.



Храм був переповнений віруючими. Радість свята розділили гості з навколишніх сіл. Разом з усіма молився голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.





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