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На Волині держпідприємство заволоділо незаконно землею вартістю 70 мільйонів

На Волині держпідприємство заволоділо незаконно землею вартістю 70 мільйонів
На Волині за втручання прокуратури у державну власність держпідприємство повернуло 60 га земель лісового фонду з комунальної власності Устилузької міської ради вартістю 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Зауважують, підставою пред'явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування одного із державних підприємств лісової галузі області.



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Теги: прокуратура Волині, лісовий фонд, земля
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