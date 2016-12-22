На Волині держпідприємство заволоділо незаконно землею вартістю 70 мільйонів





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Зауважують, підставою пред'явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування одного із державних підприємств лісової галузі області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за втручання прокуратури у державну власність держпідприємство повернуло 60 га земель лісового фонду з комунальної власності Устилузької міської ради вартістю 70 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Зауважують, підставою пред'явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування одного із державних підприємств лісової галузі області.

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