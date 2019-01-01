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«З Україною в серці»: у Луцьку вручать премії «Люди Року-2019. Волинь»

«З Україною в серці»: у Луцьку вручать премії «Люди Року-2019. Волинь»
У Луцьку 14 грудня 2019 року відбудеться головна патріотична подія – Премія «Люди Року-2019. Волинь» у рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття».

«З Україною в серці» – саме так звучатиме тема цьогорічної події. Захід нестиме патріотичний характер. Головна мета події – відзначити людей, які своєю повсякденною працею допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність.

Лауреати Премії – це люди, які творять новітню історію Волинської області, працюють на її позитивний імідж та авторитет. Люди творять сучасне і майбутнє нашої області й варті того, щоб їхні досягнення були зразком для інших, а особливо для молодого підростаючого покоління. Україна повинна знати своїх героїв, відтак відбудеться почесне нагородження волонтерів, громадських діячів та героїв АТО.

Під час дійства нагородять людей, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України.

У рамках заходу традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях». Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу малечі, яка перебуває в обласному притулку для дітей.

Відзначають, що на головній події року учасники благодійної акції отримають цінні подарунки. До слова, організатори запрошують охочих виступити партнерами Премії «Люди року».

Вибір претендентів на перемогу в обласній Премії «Люди року. Волинь» формується двома шляхами: згідно опитувань незалежних експертів та поданих заявок.

Протягом 2019 року оргкомітет Премії проводить соцопитування серед представників експертної галузевої комісії, у складі якої – керівники департаментів різних професійних сфер, науковці, громадські діячі, журналісти, політичні аналітики, відомі не лише на Волині, а й в Україні. Кожен експерт дає відповіді на відкриті питання за професійними напрямками/номінаціями.

Оргкомітет наголошує, що надати інформацію про себе чи людей, достойних звання «Людини року-2019», може кожен. Для цього потрібно до 1 грудня заповнити заявку, наведену нижче, скопіювати її та надіслати на е-mail: [email protected] або на поштову адресу: м. Луцьк, вул. Лесі Українки 26/1

Заявку на участь у Премії «ЛЮДИ РОКУ-2019. Волинь» можна заповнити за цим посиланням.

Також відзначають, оргкомітет опрацьовує інформацію про воїнів ОСС. Надана інформація про незвичайну історію героя може стати нагородою для нього.

«З Україною в серці»: у Луцьку вручать премії «Люди Року-2019. Волинь»
«З Україною в серці»: у Луцьку вручать премії «Люди Року-2019. Волинь»
«З Україною в серці»: у Луцьку вручать премії «Люди Року-2019. Волинь»




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Теги: Луцьк, премія "Люди року-2019. Волинь"
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