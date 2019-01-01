«З Україною в серці»: у Луцьку вручать премії «Люди Року-2019. Волинь»





«З Україною в серці» – саме так звучатиме тема цьогорічної події. Захід нестиме патріотичний характер. Головна мета події – відзначити людей, які своєю повсякденною працею допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність.



Лауреати Премії – це люди, які творять новітню історію Волинської області, працюють на її позитивний імідж та авторитет. Люди творять сучасне і майбутнє нашої області й варті того, щоб їхні досягнення були зразком для інших, а особливо для молодого підростаючого покоління. Україна повинна знати своїх героїв, відтак відбудеться почесне нагородження волонтерів, громадських діячів та героїв АТО.



Під час дійства нагородять людей, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України.



У рамках заходу традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях». Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу малечі, яка перебуває в обласному притулку для дітей.



Відзначають, що на головній події року учасники благодійної акції отримають цінні подарунки. До слова, організатори запрошують охочих виступити партнерами Премії «Люди року».



Вибір претендентів на перемогу в обласній Премії «Люди року. Волинь» формується двома шляхами: згідно опитувань незалежних експертів та поданих заявок.



Протягом 2019 року оргкомітет Премії проводить соцопитування серед представників експертної галузевої комісії, у складі якої – керівники департаментів різних професійних сфер, науковці, громадські діячі, журналісти, політичні аналітики, відомі не лише на Волині, а й в Україні. Кожен експерт дає відповіді на відкриті питання за професійними напрямками/номінаціями.



Оргкомітет наголошує, що надати інформацію про себе чи людей, достойних звання «Людини року-2019», може кожен. Для цього потрібно до 1 грудня заповнити заявку, наведену нижче, скопіювати її та надіслати на е-mail:



Заявку на участь у Премії «ЛЮДИ РОКУ-2019. Волинь» можна заповнити за цим



Також відзначають, оргкомітет опрацьовує інформацію про воїнів ОСС. Надана інформація про незвичайну історію героя може стати нагородою для нього.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 14 грудня 2019 року відбудеться головна патріотична подія – Премія «Люди Року-2019. Волинь» у рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття».«З Україною в серці» – саме так звучатиме тема цьогорічної події. Захід нестиме патріотичний характер. Головна мета події – відзначити людей, які своєю повсякденною працею допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність.Лауреати Премії – це люди, які творять новітню історію Волинської області, працюють на її позитивний імідж та авторитет. Люди творять сучасне і майбутнє нашої області й варті того, щоб їхні досягнення були зразком для інших, а особливо для молодого підростаючого покоління. Україна повинна знати своїх героїв, відтак відбудеться почесне нагородження волонтерів, громадських діячів та героїв АТО.Під час дійства нагородять людей, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України.У рамках заходу традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях». Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу малечі, яка перебуває в обласному притулку для дітей.Відзначають, що на головній події року учасники благодійної акції отримають цінні подарунки. До слова, організатори запрошують охочих виступити партнерами Премії «Люди року».Вибір претендентів на перемогу в обласній Премії «Люди року. Волинь» формується двома шляхами: згідно опитувань незалежних експертів та поданих заявок.Протягом 2019 року оргкомітет Премії проводить соцопитування серед представників експертної галузевої комісії, у складі якої – керівники департаментів різних професійних сфер, науковці, громадські діячі, журналісти, політичні аналітики, відомі не лише на Волині, а й в Україні. Кожен експерт дає відповіді на відкриті питання за професійними напрямками/номінаціями.Оргкомітет наголошує, що надати інформацію про себе чи людей, достойних звання «Людини року-2019», може кожен. Для цього потрібно до 1 грудня заповнити заявку, наведену нижче, скопіювати її та надіслати на е-mail: [email protected] або на поштову адресу: м. Луцьк, вул. Лесі Українки 26/1Заявку на участь у Премії «ЛЮДИ РОКУ-2019. Волинь» можна заповнити за цим посиланням. Також відзначають, оргкомітет опрацьовує інформацію про воїнів ОСС. Надана інформація про незвичайну історію героя може стати нагородою для нього.

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