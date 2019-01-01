вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 жовтня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вночі та вранці передбачають місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+12 тепла, вдень +16...+21 тепла.

У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+11 тепла, вдень +18...+20 тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейські вимагають у дорожників залатати ями у Луцькому районі
Сьогодні, 20:19
Вперше у Луцьку проведуть зустріч з гендиректором Lenovo Ukraine
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 жовтня
Сьогодні, 20:06
У ток-шоу розкажуть, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Повідомили, коли відбудеться пробне ЗНО
Сьогодні, 19:41
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
15 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 жовтня
08 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 жовтня
04 жовтень, 20:06
У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
04 жовтень, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські вимагають у дорожників залатати ями у Луцькому районі
Сьогодні, 20:19
 0
Вперше у Луцьку проведуть зустріч з гендиректором Lenovo Ukraine
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 жовтня
Сьогодні, 20:06
 0
У ток-шоу розкажуть, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Повідомили, коли відбудеться пробне ЗНО
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿