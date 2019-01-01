Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 жовтня
Сьогодні, 20:06
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі та вранці передбачають місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+12 тепла, вдень +16...+21 тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+11 тепла, вдень +18...+20 тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі та вранці передбачають місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+12 тепла, вдень +16...+21 тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+11 тепла, вдень +18...+20 тепла.
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