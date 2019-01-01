Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 жовтня





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Вночі та вранці передбачають місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+12 тепла, вдень +16...+21 тепла.



У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+11 тепла, вдень +18...+20 тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр. Вночі та вранці передбачають місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+12 тепла, вдень +16...+21 тепла.У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+11 тепла, вдень +18...+20 тепла.

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