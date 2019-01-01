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Вперше у Луцьку проведуть зустріч з гендиректором Lenovo Ukraine

Вперше у Луцьку проведуть зустріч з гендиректором Lenovo Ukraine
Вперше у Луцьк завітає та проведе відкриту зустріч гендиректор Lenovo Ukraine Тарас Джамалов.

Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ». Саме в рамках проекту Руху «Школа свідомого громадянина» й відбудеться зустріч – 22 жовтня, о 14:00 у РЦ «Промінь», - повідомляє ІА "Конкурент".

Зауважують, що Lenovo – транснаціональна компанія, яка входить в трійку найпопулярніших виробників комп’ютерів та в ТОП-10 за продажами смартфонів у світі.

На відкритій зустрічі гендиректор розкаже, як зробити карколомну кар'єру в транснаціональній компаній і подорожувати світом на байку.

Також дасть відповіді на такі запитання:

Як будувати успішну кар’єру та знаходити перспективну роботу в Україні?
Як потрапити у транснаціональну корпорацію?
Як зміняться смартфони і лептопи у найближчі роки?
Як індустрія мобільних пристроїв змінить життя кожного з нас?

«Все про кар'єру, життя і технології майбутнього! Буде цікаво!», – анонсували «СВІДОМІ».

Реєструватися на відкриту зустріч можна за телефоном 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Або заповнивши онлайн-форму за посиланням.

Вперше у Луцьку проведуть зустріч з гендиректором Lenovo Ukraine




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Теги: гендиректор Lenovo Ukrain, Луцьк, вперше
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