Для порятунку українця, на якого впав з висоти самогубець у Варшаві, збирають гроші
Сьогодні, 20:58
18-річний Руслан Продченко нещодавно вийшов із коми, але залишається в тяжкому стані й потребуватиме дороговартісного лікування.
Як пoвідoмляє Yavp.pl, збір коштів для студента з України триває на сайті zrzutka.pl.
На лікування та реабілітацію потрібно орієнтовно 100 тисяч злотих. Страховий поліс хлопця покрив лише вартість наданої медичної допомоги в перші дні перебування в лікарні.
"У найближчі 3 місяці лікарі готуватимуть його до серйозної операції голови. Потрібно зiбрати 100 тис злотих. Після операції його чекає ще річна реабілітація", - зазначає організаторка збірки Анастасія Ювчик.
Руслан Продченко є студентом університету Вістула в Варшаві. На сьогодні на лікування хлопця небайдужі перерахували вже понад 4 тисячі злотих.
Нагадаємо, нещасний випадок стався в центрі столиці поруч зі станцією метро Свентокшиська у ніч на 23 вересня. На українця, який сидів на лавочці біля одного із житлових будинків, впав з 18-го поверху 26-річний житель Варшави. Той стрибнув, щоб вчинити самогубство.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl, збір коштів для студента з України триває на сайті zrzutka.pl.
На лікування та реабілітацію потрібно орієнтовно 100 тисяч злотих. Страховий поліс хлопця покрив лише вартість наданої медичної допомоги в перші дні перебування в лікарні.
"У найближчі 3 місяці лікарі готуватимуть його до серйозної операції голови. Потрібно зiбрати 100 тис злотих. Після операції його чекає ще річна реабілітація", - зазначає організаторка збірки Анастасія Ювчик.
Руслан Продченко є студентом університету Вістула в Варшаві. На сьогодні на лікування хлопця небайдужі перерахували вже понад 4 тисячі злотих.
Нагадаємо, нещасний випадок стався в центрі столиці поруч зі станцією метро Свентокшиська у ніч на 23 вересня. На українця, який сидів на лавочці біля одного із житлових будинків, впав з 18-го поверху 26-річний житель Варшави. Той стрибнув, щоб вчинити самогубство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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