Для порятунку українця, на якого впав з висоти самогубець у Варшаві, збирають гроші

Руслан Продченко нещодавно вийшов із коми, але залишається в тяжкому стані й потребуватиме дороговартісного лікування.



Як пoвідoмляє



На лікування та реабілітацію потрібно орієнтовно 100 тисяч злотих. Страховий поліс хлопця покрив лише вартість наданої медичної допомоги в перші дні перебування в лікарні.



"У найближчі 3 місяці лікарі готуватимуть його до серйозної операції голови. Потрібно зiбрати 100 тис злотих. Після операції його чекає ще річна реабілітація", - зазначає організаторка збірки Анастасія Ювчик.



Руслан Продченко є студентом університету Вістула в Варшаві. На сьогодні на лікування хлопця небайдужі перерахували вже понад 4 тисячі злотих.



Нагадаємо,

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