У Луцьку вже можна придбати вакцину від грипу





Про це



Як повідомив директор ДВТП «Волиньфармпостач» Михайло Півнюк, загалом на Волинь на сьогодні надійшло 2 тисячі доз вакцини від грипу. Це – Джісі флю (виробництва Кореї, містить 3 штами вірусу) та Ваксігрип Тетра (виробництва Франції, містить 4 штами). Вартість однієї дози вакцини – у межах 300 гривень.



Епідеміологічний сезон із захворюваності на ГРВІ та грип розпочався 30 вересня 2019-го року і триватиме до 20 тижня 2020-го року.



Як повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, під час епідсезону 2019-2020 в Україні циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

- “Канзас” (А/H3N2)

- “Брісбен” (А/Н1N1)

- “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria)

- “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata)



Із чотирьох вірусів новими для України є два – “Канзас” і “Брісбен”.



У минулому епідсезоні в Україні переважав штам вірусу “Сингапур”, від ускладнень грипу померли 64 людини.



Відповідно до законодавства, щеплення проти грипу не входять до Національного календаря щеплень, відтак вакцина проти грипу не закуповується за кошти державного бюджету. Її можна придбати в аптеці самостійно або за кошти підприємств, місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику (медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, пацієнти із хронічними захворюваннями).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцина від грипу доступна в луцьких аптеках.Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.Як повідомив директор ДВТП «Волиньфармпостач», загалом на Волинь на сьогодні надійшло 2 тисячі доз вакцини від грипу. Це – Джісі флю (виробництва Кореї, містить 3 штами вірусу) та Ваксігрип Тетра (виробництва Франції, містить 4 штами). Вартість однієї дози вакцини – у межах 300 гривень.Епідеміологічний сезон із захворюваності на ГРВІ та грип розпочався 30 вересня 2019-го року і триватиме до 20 тижня 2020-го року.Як повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, під час епідсезону 2019-2020 в Україні циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:- “Канзас” (А/H3N2)- “Брісбен” (А/Н1N1)- “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria)- “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata)Із чотирьох вірусів новими для України є два – “Канзас” і “Брісбен”.У минулому епідсезоні в Україні переважав штам вірусу “Сингапур”, від ускладнень грипу померли 64 людини.Відповідно до законодавства, щеплення проти грипу не входять до Національного календаря щеплень, відтак вакцина проти грипу не закуповується за кошти державного бюджету. Її можна придбати в аптеці самостійно або за кошти підприємств, місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику (медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, пацієнти із хронічними захворюваннями).

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