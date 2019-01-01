Через релігійні переконання: волинянину дозволили проходити невійськову альтернативну службу
Сьогодні, 21:55
Волинянин, віровчення якого не допускає користування зброєю, проходитиме альтернативну (невійськову) службу.
У вівторок, 15 жовтня, заступник голови райдержадміністрації Сергій Матвійчук провів засідання робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби. Про це йдеться на сайті Ратнівської райдержадміністрації.
На засіданні комісії розглянули звернення щодо направлення на альтернативну (невійськову) службу жителя села Гута, який має певні релігійні переконання і належать до переліку релігійних організацій, віровчення якої не допускає прийняття присяги та користування зброєю.
На підставі оперативного моніторингу вільних робочих місць в державних і комунальних підприємствах та позитивного висновку призовної комісії, яка визнала громадянина придатними до військової служби, робоча група прийняла рішення направити його на одне з підприємств для проходження альтернативної (невійськової) служби.
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Довідково:
Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.
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У вівторок, 15 жовтня, заступник голови райдержадміністрації Сергій Матвійчук провів засідання робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби. Про це йдеться на сайті Ратнівської райдержадміністрації.
На засіданні комісії розглянули звернення щодо направлення на альтернативну (невійськову) службу жителя села Гута, який має певні релігійні переконання і належать до переліку релігійних організацій, віровчення якої не допускає прийняття присяги та користування зброєю.
На підставі оперативного моніторингу вільних робочих місць в державних і комунальних підприємствах та позитивного висновку призовної комісії, яка визнала громадянина придатними до військової служби, робоча група прийняла рішення направити його на одне з підприємств для проходження альтернативної (невійськової) служби.
Читайте також: У Волинському військкомісаріаті повідомили, хто не підлягатиме призову
Довідково:
Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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