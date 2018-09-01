У місті на Волині відкриють ЦНАП





Про це йдеться на сайті



Горохівська міська рада спільно із ЦНАПом Горохівської райдержадміністрації подали заявки на участь у фазі впровадження програми «U-LEAD з Європою» в частині створення міськрайонного ЦНАПу.



Весною керівництво району та міста зустрічались з експертами програми «U-LEAD з Європою» для погодження розташування ЦНАПу та обов'язків сторін.



Ремонтні роботи приміщень та облаштування площі перед бібліотекою здійснюють на умовах співфінансування з районного та міського бюджетів. Коштом Програми «U-LEAD з Європою» розробили дизайн ЦНАПу, закупили меблі для облаштування робочих місць для персоналу та місць для відвідувачів, офісну техніку, програмне забезпечення.



Як повідомила Горохівська РДА, виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Андрій Розтока 15 жовтня завітав у приміщення центральної районної бібліотеки. Зустрівшись з підрядником, очільник району дізнався, що всі роботи ведуться за планом





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В актовому залі Горохівської центральної районної бібліотеки днями розпочалися ремонтні роботи щодо реконструкції для міськрайонного ЦНАПу.Про це йдеться на сайті Горохівської РДА Горохівська міська рада спільно із ЦНАПом Горохівської райдержадміністрації подали заявки на участь у фазі впровадження програми «U-LEAD з Європою» в частині створення міськрайонного ЦНАПу.Весною керівництво району та міста зустрічались з експертами програми «U-LEAD з Європою» для погодження розташування ЦНАПу та обов'язків сторін.Ремонтні роботи приміщень та облаштування площі перед бібліотекою здійснюють на умовах співфінансування з районного та міського бюджетів. Коштом Програми «U-LEAD з Європою» розробили дизайн ЦНАПу, закупили меблі для облаштування робочих місць для персоналу та місць для відвідувачів, офісну техніку, програмне забезпечення.Як повідомила Горохівська РДА, виконувач обов’язків голови райдержадміністрації15 жовтня завітав у приміщення центральної районної бібліотеки. Зустрівшись з підрядником, очільник району дізнався, що всі роботи ведуться за планом

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