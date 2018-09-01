вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині відкриють ЦНАП

У місті на Волині відкриють ЦНАП
В актовому залі Горохівської центральної районної бібліотеки днями розпочалися ремонтні роботи щодо реконструкції для міськрайонного ЦНАПу.

Про це йдеться на сайті Горохівської РДА.

Горохівська міська рада спільно із ЦНАПом Горохівської райдержадміністрації подали заявки на участь у фазі впровадження програми «U-LEAD з Європою» в частині створення міськрайонного ЦНАПу.

Весною керівництво району та міста зустрічались з експертами програми «U-LEAD з Європою» для погодження розташування ЦНАПу та обов'язків сторін.

Ремонтні роботи приміщень та облаштування площі перед бібліотекою здійснюють на умовах співфінансування з районного та міського бюджетів. Коштом Програми «U-LEAD з Європою» розробили дизайн ЦНАПу, закупили меблі для облаштування робочих місць для персоналу та місць для відвідувачів, офісну техніку, програмне забезпечення.

Як повідомила Горохівська РДА, виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Андрій Розтока 15 жовтня завітав у приміщення центральної районної бібліотеки. Зустрівшись з підрядником, очільник району дізнався, що всі роботи ведуться за планом


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохів, ЦНАП, РДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дитсадках Ковеля діє 9 інклюзивних груп
Сьогодні, 22:47
У місті на Волині відкриють ЦНАП
Сьогодні, 22:23
Через релігійні переконання: волинянину дозволили проходити невійськову альтернативну службу
Сьогодні, 21:55
У Луцьку вже можна придбати вакцину від грипу
Сьогодні, 21:34
За тиждень з волинських аліментників стягнули майже 2 мільйони гривень
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
«Мені подарували свободу», – ексголова Горохівської РДА про звільнення «Мені подарували свободу», – ексголова Горохівської РДА про звільнення
11 липень, 19:25
Голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО Голова Горохівської РДА розповіла, з чого планує почати роботу у районі. ФОТО
01 вересень, 2018, 01:43
Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня
11 жовтень, 17:22
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
08 жовтень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У дитсадках Ковеля діє 9 інклюзивних груп
Сьогодні, 22:47
 0
У місті на Волині відкриють ЦНАП
Сьогодні, 22:23
 0
Через релігійні переконання: волинянину дозволили проходити невійськову альтернативну службу
Сьогодні, 21:55
 0
У Луцьку вже можна придбати вакцину від грипу
Сьогодні, 21:34
 0
За тиждень з волинських аліментників стягнули майже 2 мільйони гривень
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿