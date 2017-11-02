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У дитсадках Ковеля діє 9 інклюзивних груп

У дитсадках Ковеля діє 9 інклюзивних груп
У Ковелі затвердили мережу дошкільних закладів освіти міста на 2019-2020 навчальний рік. Про це йдеться у відповідному рішенні виконавчого комітету, прийнятому на засіданні 10 жовтня, повідомляє КовельPost.

Нині їх в місті працює 14. У п'яти дитсадках здобувають освіту діти з особливими потребами. Загалом діє 9 інклюзивних груп у ДНЗ №1, 4, 6, 8 та 11.

Варто зауважити, що дітки з вадами здоров'я перебувають у групах разом з іншими, що сприяє їх соціалізації та адаптації у звичне освітнє середовище, формуванню довіри до навколишнього світу та оточуючих. Адже, спілкуючись з однолітками, вони активно долучаються до процесів навчання та виховання, вчаться самостійності та, разом з тим, вмінню працювати у колективі.

Крім того, у трьох дитячих садках міста працюють спеціальні групи, у яких виховуються дошкільнята з вадами слуху та зору.

У мережі дошкільних навчальних закладів міста Ковеля є два садки, у яких діють групи з цілодобовим перебуванням дітей. Це - ДНЗ №6 та №9. Відповідне рішення було прийняте на рівні міської влади, аби допомогти соціально незахищеним категоріям містян, сім'ям, що потрапили у складні життєві обставини, працюючим одиноким матерям, котрі мають ненормований робочий день або вечірні (нічні) зміни.

Усього дошкільну освіту у закладах міста здобувають 2982 дитини. Найбільше вихованців у ДНЗ №9 — 318. Найменше — 109 дошкільнят, у садочку №2.

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Теги: Ковель, дитсадок, інклюзивна група
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