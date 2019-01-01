В баскетбольній команді «Старий Луцьк-Університет» – новий гравець. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
Стартував новий сезон Вищої ліги з баскетболу. Команда “Старий Луцьк – Університет” готуватися почала ще з серпня.
Вже зіграли декілька товариських матчів, йдеться в сюжеті 12 каналу.
Лучани переконують, що підготовку до нового сезону провели на 100 відсотків. Головний тренер каже, вперше в історії команди, вона була повноцінною.
Сезон не обійшовся без поповнень. У складі команди – новий гравець з чималим досвідом, зокрема в українській суперлізі. Раніше форвард Денис Тютюнник був капітаном львівської “Політехніки”. Зі “Старим Луцьком” вже тренується більше місяця. Розповідає, що вже встиг стати частиною команди.
Гравці говорять, що вже чекають поєдинків з нетерпінням.
Перші два тури лучани зіграють на виїзді. Найближчими вихідними хлопці зустрінуться з Кам’янець-Подільським “Кам”янцем”. Згодом – із БК “Тернопіль”, які є одними з фаворитів сезону. А 9-10 листопада запланований домашній тур.
Розпочався новий сезон Вищої ліги з баскетболу. Гравці команди “Старий Луцьк – Університет” сумлінно готувалися ще влітку, аби гідно протистояти суперникам.
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Вже зіграли декілька товариських матчів, йдеться в сюжеті 12 каналу.
Лучани переконують, що підготовку до нового сезону провели на 100 відсотків. Головний тренер каже, вперше в історії команди, вона була повноцінною.
Сезон не обійшовся без поповнень. У складі команди – новий гравець з чималим досвідом, зокрема в українській суперлізі. Раніше форвард Денис Тютюнник був капітаном львівської “Політехніки”. Зі “Старим Луцьком” вже тренується більше місяця. Розповідає, що вже встиг стати частиною команди.
Гравці говорять, що вже чекають поєдинків з нетерпінням.
Перші два тури лучани зіграють на виїзді. Найближчими вихідними хлопці зустрінуться з Кам’янець-Подільським “Кам”янцем”. Згодом – із БК “Тернопіль”, які є одними з фаворитів сезону. А 9-10 листопада запланований домашній тур.
Розпочався новий сезон Вищої ліги з баскетболу. Гравці команди “Старий Луцьк – Університет” сумлінно готувалися ще влітку, аби гідно протистояти суперникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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