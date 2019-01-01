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В баскетбольній команді «Старий Луцьк-Університет» – новий гравець. ВІДЕО

В баскетбольній команді «Старий Луцьк-Університет» – новий гравець. ВІДЕО
Стартував новий сезон Вищої ліги з баскетболу. Команда “Старий Луцьк – Університет” готуватися почала ще з серпня.

Вже зіграли декілька товариських матчів, йдеться в сюжеті 12 каналу.

Лучани переконують, що підготовку до нового сезону провели на 100 відсотків. Головний тренер каже, вперше в історії команди, вона була повноцінною.

Сезон не обійшовся без поповнень. У складі команди – новий гравець з чималим досвідом, зокрема в українській суперлізі. Раніше форвард Денис Тютюнник був капітаном львівської “Політехніки”. Зі “Старим Луцьком” вже тренується більше місяця. Розповідає, що вже встиг стати частиною команди.

Гравці говорять, що вже чекають поєдинків з нетерпінням.

Перші два тури лучани зіграють на виїзді. Найближчими вихідними хлопці зустрінуться з Кам’янець-Подільським “Кам”янцем”. Згодом – із БК “Тернопіль”, які є одними з фаворитів сезону. А 9-10 листопада запланований домашній тур.

Розпочався новий сезон Вищої ліги з баскетболу. Гравці команди “Старий Луцьк – Університет” сумлінно готувалися ще влітку, аби гідно протистояти суперникам.


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Теги: баскетбол, Старий Луцьк-Університет, Вища ліга, Денис Тютюнник
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