Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО
Сьогодні, 08:20
З приходом жовтневого тепла все більше місцевим мешканцям трапляються на очі змії. Одна справа, коли вони плазують у лісі (на цих вихідних чи не кожен, хто ходив по гриби, натрапляв на плазунів), а інша, коли підповзають до будинків, та ще й у центрі міста.
Ось такий вуж, завдовжки більше пів метра, вигрівався на арці з квітами перед будинком любомльчанки Ірини Ш. на центральній вулиці міста, пише Район.Любомль.
Тому будьте обережні, особливо з дітьми. Вуж не є отруйним змієм, проте налякати може добряче. І хоча цей плазун полюбляє місцевості з водоймами та ліси, як бачимо, його можна зустріти на тротуарах прямо під ногами.
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Ось такий вуж, завдовжки більше пів метра, вигрівався на арці з квітами перед будинком любомльчанки Ірини Ш. на центральній вулиці міста, пише Район.Любомль.
Тому будьте обережні, особливо з дітьми. Вуж не є отруйним змієм, проте налякати може добряче. І хоча цей плазун полюбляє місцевості з водоймами та ліси, як бачимо, його можна зустріти на тротуарах прямо під ногами.
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