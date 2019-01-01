Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО





Ось такий вуж, завдовжки більше пів метра, вигрівався на арці з квітами перед будинком любомльчанки Ірини Ш. на центральній вулиці міста, пише



Тому будьте обережні, особливо з дітьми. Вуж не є отруйним змієм, проте налякати може добряче. І хоча цей плазун полюбляє місцевості з водоймами та ліси, як бачимо, його можна зустріти на тротуарах прямо під ногами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З приходом жовтневого тепла все більше місцевим мешканцям трапляються на очі змії. Одна справа, коли вони плазують у лісі (на цих вихідних чи не кожен, хто ходив по гриби, натрапляв на плазунів), а інша, коли підповзають до будинків, та ще й у центрі міста.Ось такий вуж, завдовжки більше пів метра, вигрівався на арці з квітами перед будинком любомльчанки Ірини Ш. на центральній вулиці міста, пише Район.Любомль Тому будьте обережні, особливо з дітьми. Вуж не є отруйним змієм, проте налякати може добряче. І хоча цей плазун полюбляє місцевості з водоймами та ліси, як бачимо, його можна зустріти на тротуарах прямо під ногами.

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