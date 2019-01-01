вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО

Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО
З приходом жовтневого тепла все більше місцевим мешканцям трапляються на очі змії. Одна справа, коли вони плазують у лісі (на цих вихідних чи не кожен, хто ходив по гриби, натрапляв на плазунів), а інша, коли підповзають до будинків, та ще й у центрі міста.

Ось такий вуж, завдовжки більше пів метра, вигрівався на арці з квітами перед будинком любомльчанки Ірини Ш. на центральній вулиці міста, пише Район.Любомль.

Тому будьте обережні, особливо з дітьми. Вуж не є отруйним змієм, проте налякати може добряче. І хоча цей плазун полюбляє місцевості з водоймами та ліси, як бачимо, його можна зустріти на тротуарах прямо під ногами.

Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО
Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любомль, вуж, квітник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО
Сьогодні, 08:20
У районі на Волині не вистачає пасовиськ для великої рогатої худоби
Сьогодні, 07:24
В США арештанти втекли по віскі і повернулися до в'язниці
Сьогодні, 06:40
На Волині депутати вважають, що землю біля Шацьких озер роздали незаконно
Сьогодні, 05:32
Університет третього віку: для волинських пенсіонерів розпочався новий навчальний рік
Сьогодні, 03:24
Схожі новини
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
14 жовтень, 16:23
Депутати райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра» Депутати райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»
13 жовтень, 23:42
До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел
13 жовтень, 08:59
На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці
12 жовтень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО
Сьогодні, 08:20
 0
У районі на Волині не вистачає пасовиськ для великої рогатої худоби
Сьогодні, 07:24
 0
В США арештанти втекли по віскі і повернулися до в'язниці
Сьогодні, 06:40
 0
На Волині депутати вважають, що землю біля Шацьких озер роздали незаконно
Сьогодні, 05:32
 0
Університет третього віку: для волинських пенсіонерів розпочався новий навчальний рік
Сьогодні, 03:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿