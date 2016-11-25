На Волині депутати вважають, що землю біля Шацьких озер роздали незаконно





Про це інформує



До чергової сесії Шацької районної ради на розгляд депутатів готується текст звернення депутатів Шацької районної ради до Президента України щодо доцільності та правомірності виділення земельних ділянок у власність фізичним особам Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області та отримання у власність земельних ділянок на території.



Про це йшлося під час засідання постійної комісії районної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних ресурсів, яка відбулася на початку жовтня, під головуванням Ніни Хомич та за участю голови районної ради Сергія Карпука, — йдеться на сторінці райради в соцмережах.



Так, 21 лютого 2018 року Шацькою районною радою Волинської області було прийнято рішення №22/45 «Про звернення депутатів Шацької районної ради щодо доцільності та правомірності виділення земельних ділянок у власність фізичним особам Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області на території Шацького району».



Підставою затвердження вище вказаного звернення було надання Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області в порушення чинного законодавства України, на думку депутатів, у власність громадян 19 земельних ділянок, що розташовані навколо озер Світязь та Люцимер та які в подальшому за цивільно-правовими договорами були придбані такими громадянами, як Келбасович П.І. та Кольбух А.В.



З відповідей на звернення стало відомо, що 12.03.2018 прокуратурою Волинської області було відкрито кримінальне провадження №42018030000000076 за ч.1 ст.364 КК України по факту неправомірних дій службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.



Про подальший хід здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42018030000000076, розпочатого за фактами, викладеними у зверненні від 21.02.2018 року, ніякої інформації на адресу Шацької районної ради Волинської ради не надходило.



У зв’язку з цим Шацька райрада Волинської області звернулась до Прокуратури Волинської із відповідним запитом з приводу стану досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження. Як повідомила Луцька місцева прокуратура, якою здійснювалося досудове розслідування, за результатами досудового розслідування винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 284 КПК України у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Текст даного звернення також буде допрацьовано та подано до розгляду депутатів на черговій сесії районної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Шацької райради готують звернення до президента щодо неправомірного виділення Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області та подальшого продажу фізичним особам земельних ділянок довкола озер Світязь та Люцимер.Про це інформує Кордон До чергової сесії Шацької районної ради на розгляд депутатів готується текст звернення депутатів Шацької районної ради до Президента України щодо доцільності та правомірності виділення земельних ділянок у власність фізичним особам Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області та отримання у власність земельних ділянок на території.Про це йшлося під час засідання постійної комісії районної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних ресурсів, яка відбулася на початку жовтня, під головуванням Ніни Хомич та за участю голови районної ради Сергія Карпука, — йдеться на сторінці райради в соцмережах.Так, 21 лютого 2018 року Шацькою районною радою Волинської області було прийнято рішення №22/45 «Про звернення депутатів Шацької районної ради щодо доцільності та правомірності виділення земельних ділянок у власність фізичним особам Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області на території Шацького району».Підставою затвердження вище вказаного звернення було надання Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області в порушення чинного законодавства України, на думку депутатів, у власність громадян 19 земельних ділянок, що розташовані навколо озер Світязь та Люцимер та які в подальшому за цивільно-правовими договорами були придбані такими громадянами, як Келбасович П.І. та Кольбух А.В.З відповідей на звернення стало відомо, що 12.03.2018 прокуратурою Волинської області було відкрито кримінальне провадження №42018030000000076 за ч.1 ст.364 КК України по факту неправомірних дій службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Про подальший хід здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42018030000000076, розпочатого за фактами, викладеними у зверненні від 21.02.2018 року, ніякої інформації на адресу Шацької районної ради Волинської ради не надходило.У зв’язку з цим Шацька райрада Волинської області звернулась до Прокуратури Волинської із відповідним запитом з приводу стану досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження. Як повідомила Луцька місцева прокуратура, якою здійснювалося досудове розслідування, за результатами досудового розслідування винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 284 КПК України у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Текст даного звернення також буде допрацьовано та подано до розгляду депутатів на черговій сесії районної ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію