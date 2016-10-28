вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині не вистачає пасовиськ для великої рогатої худоби

У районі на Волині не вистачає пасовиськ для великої рогатої худоби
Керівництво Шацького молокозаводу просить підтримати молочне господарство району.

Про це пише Кордон.

У жителя села Хрипськ на сьогодні в господарстві є 37 голів великої рогатої худоби, з них 13 дійних корів. Молоко селянин здає в Шацьк. На сьогодні господар хоче збільшити кількість худоби, але є проблема з відсутністю потрібної площі пасовиська.

Тому на комісії було розглянуто питання можливості надання землі для випасу худоби, спільно з Віталієм Юрчуком, начальником міжрайонного управління у Любомльському і Шацькому районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Під час обговорення, постійна комісія рекомендувала Ростанській сільській раді розглянути можливість облаштування громадських пасовищ шляхом передачі земель з державної у комунальну власність та звернутися до Держгеокадастру для виготовлення документів на оформлення громадського пасовища.

Власнику господарства депутати порадили звернутися до сільської ради щодо можливості користуватися землям не витребуваних паїв. А також депутати рекомендували районній державній адміністрації підготувати та подати на розгляд сесії районної ради зміни до програми підтримки фермерських господарств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, пасовисько, корова, молоко, рогата худоба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО
Сьогодні, 08:20
У районі на Волині не вистачає пасовиськ для великої рогатої худоби
Сьогодні, 07:24
В США арештанти втекли по віскі і повернулися до в'язниці
Сьогодні, 06:40
На Волині депутати вважають, що землю біля Шацьких озер роздали незаконно
Сьогодні, 05:32
Університет третього віку: для волинських пенсіонерів розпочався новий навчальний рік
Сьогодні, 03:24
Схожі новини
На Донеччинні мама загодувала дитину до смерті На Донеччинні мама загодувала дитину до смерті
28 жовтень, 2016, 13:38
У Шацьку молодик, застосувавши насильство, відібрав у дівчини телефон У Шацьку молодик, застосувавши насильство, відібрав у дівчини телефон
13 жовтень, 19:37
У Шацьку біля озера з'явилося дитяче містечко розваг. ФОТО У Шацьку біля озера з'явилося дитяче містечко розваг. ФОТО
30 вересень, 18:01
Альпініст з Волині підкорив вершину Кавказу і мріє про Еверест Альпініст з Волині підкорив вершину Кавказу і мріє про Еверест
28 вересень, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Грівся на сонці: жителька Любомля знайшла вужа у своєму квітнику. ФОТО
Сьогодні, 08:20
 0
У районі на Волині не вистачає пасовиськ для великої рогатої худоби
Сьогодні, 07:24
 0
В США арештанти втекли по віскі і повернулися до в'язниці
Сьогодні, 06:40
 0
На Волині депутати вважають, що землю біля Шацьких озер роздали незаконно
Сьогодні, 05:32
 0
Університет третього віку: для волинських пенсіонерів розпочався новий навчальний рік
Сьогодні, 03:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿