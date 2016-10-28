У районі на Волині не вистачає пасовиськ для великої рогатої худоби





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У жителя села Хрипськ на сьогодні в господарстві є 37 голів великої рогатої худоби, з них 13 дійних корів. Молоко селянин здає в Шацьк. На сьогодні господар хоче збільшити кількість худоби, але є проблема з відсутністю потрібної площі пасовиська.



Тому на комісії було розглянуто питання можливості надання землі для випасу худоби, спільно з Віталієм Юрчуком, начальником міжрайонного управління у Любомльському і Шацькому районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.



Під час обговорення, постійна комісія рекомендувала Ростанській сільській раді розглянути можливість облаштування громадських пасовищ шляхом передачі земель з державної у комунальну власність та звернутися до Держгеокадастру для виготовлення документів на оформлення громадського пасовища.



Власнику господарства депутати порадили звернутися до сільської ради щодо можливості користуватися землям не витребуваних паїв. А також депутати рекомендували районній державній адміністрації підготувати та подати на розгляд сесії районної ради зміни до програми підтримки фермерських господарств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво Шацького молокозаводу просить підтримати молочне господарство району.Про це пише Кордон У жителя села Хрипськ на сьогодні в господарстві є 37 голів великої рогатої худоби, з них 13 дійних корів. Молоко селянин здає в Шацьк. На сьогодні господар хоче збільшити кількість худоби, але є проблема з відсутністю потрібної площі пасовиська.Тому на комісії було розглянуто питання можливості надання землі для випасу худоби, спільно з Віталієм Юрчуком, начальником міжрайонного управління у Любомльському і Шацькому районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Під час обговорення, постійна комісія рекомендувала Ростанській сільській раді розглянути можливість облаштування громадських пасовищ шляхом передачі земель з державної у комунальну власність та звернутися до Держгеокадастру для виготовлення документів на оформлення громадського пасовища.Власнику господарства депутати порадили звернутися до сільської ради щодо можливості користуватися землям не витребуваних паїв. А також депутати рекомендували районній державній адміністрації підготувати та подати на розгляд сесії районної ради зміни до програми підтримки фермерських господарств.

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