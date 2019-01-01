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Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО

Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Боратинська ОТГ — перша в Україні об'єднана територіальна громада, яка розпочала проєкт з компостування на своїй території.

Про це пишуть у групі "За чисте повітря. Луцьк".

Так, учні школи села Рованці під керівництвом Михайла Мельницького та Сергія Качкало зробили перший компостер.

Учні самостійно скручували дошки, стелили плівку, копали черв'яків та засипали листя й траву в компостер. Вся робота зайняла біля 1 години.

У компостер діти поклали:
- траву;
- листя берези;
- листя горіха;
- рештки яблук;
- зілля з городу, що принесли з дому;
- бадилля, яке принесли з дому;
- черв'яків, яких накопали неподалік.

Все полили кількома відрами води.

"Група Екогероїв школи села Рованці тепер буде спостерігати за процесом перетворення органіки в чудове екологічне добриво. До речі, заступник директора вже має на це добриво плани!", - йдеться в дописі.

Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО
Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО

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Теги: Боратинська ОТГ, Рованці, школярі. компостування, добриво
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