Під Луцьком школярі виготовлятимуть органічне добриво з відходів. ФОТО





Про це пишуть у групі



Так, учні школи села Рованці під керівництвом Михайла Мельницького та Сергія Качкало зробили перший компостер.



Учні самостійно скручували дошки, стелили плівку, копали черв'яків та засипали листя й траву в компостер. Вся робота зайняла біля 1 години.



У компостер діти поклали:

- траву;

- листя берези;

- листя горіха;

- рештки яблук;

- зілля з городу, що принесли з дому;

- бадилля, яке принесли з дому;

- черв'яків, яких накопали неподалік.



Все полили кількома відрами води.



"Група Екогероїв школи села Рованці тепер буде спостерігати за процесом перетворення органіки в чудове екологічне добриво. До речі, заступник директора вже має на це добриво плани!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боратинська ОТГ — перша в Україні об'єднана територіальна громада, яка розпочала проєкт з компостування на своїй території.Про це пишуть у групі "За чисте повітря. Луцьк" Так, учні школи села Рованці під керівництвомтазробили перший компостер.Учні самостійно скручували дошки, стелили плівку, копали черв'яків та засипали листя й траву в компостер. Вся робота зайняла біля 1 години.У компостер діти поклали:- траву;- листя берези;- листя горіха;- рештки яблук;- зілля з городу, що принесли з дому;- бадилля, яке принесли з дому;- черв'яків, яких накопали неподалік.Все полили кількома відрами води."Група Екогероїв школи села Рованці тепер буде спостерігати за процесом перетворення органіки в чудове екологічне добриво. До речі, заступник директора вже має на це добриво плани!", - йдеться в дописі.

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