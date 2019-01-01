Університет третього віку: для волинських пенсіонерів розпочався новий навчальний рік





139 ковельчан, які перебувають на заслуженому відпочинку, знайшли собі заняття до душі – стали слухачами Університету третього віку. Заклад було відкрито при територіальному центрі соціального обслуговування у 2005 році. Він був першим в Україні. Нині ж цей досвід підхопили в багатьох містах. Заняття на факультетах проводяться без екзаменів, заліків і контрольних робіт, відвідування і успішність - на добровільних засадах.



Привітати поважних студентів завітали секретар міської ради Віра Федосюк та заступник міського голови Ігор Прокопів. Вони говорили про те, що щиро радіють ентузіазму людей літнього віку, їх бажанню не коритись рокам, пізнавати нове, умінню вчитись. Представники влади вручили Подяки міського голови активістам ветеранської організації.



На урочистості також завітали начальник управління соціального захисту населення Софія Сагаль, директор територіального центру Діана Возна, голова міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста Людмила Стахорська, директор Ковельської ДЮСШ імені Євгена Кондратовича, куратор факультету фізичної реабілітації Олена Клімашевська.



Музичні вітання лунали від наймолодшого покоління – дітей, учнів Ковельського НВК №13-колегіуму. Слухачі мистецького факультету вдало продемонстрували уривки з п’єси Олексія Коломійця «Фараони». Зустріч продовжилась за чашкою чаю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбулось урочисте відкриття навчального академічного року в Університету третього віку. Цьогоріч свято ще й приурочили Дню людей похилого віку. Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міськради.139 ковельчан, які перебувають на заслуженому відпочинку, знайшли собі заняття до душі – стали слухачами Університету третього віку. Заклад було відкрито при територіальному центрі соціального обслуговування у 2005 році. Він був першим в Україні. Нині ж цей досвід підхопили в багатьох містах. Заняття на факультетах проводяться без екзаменів, заліків і контрольних робіт, відвідування і успішність - на добровільних засадах.Привітати поважних студентів завітали секретар міської радита заступник міського голови. Вони говорили про те, що щиро радіють ентузіазму людей літнього віку, їх бажанню не коритись рокам, пізнавати нове, умінню вчитись. Представники влади вручили Подяки міського голови активістам ветеранської організації.На урочистості також завітали начальник управління соціального захисту населення, директор територіального центру, голова міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста, директор Ковельської ДЮСШ імені Євгена Кондратовича, куратор факультету фізичної реабілітації Олена Клімашевська.Музичні вітання лунали від наймолодшого покоління – дітей, учнів Ковельського НВК №13-колегіуму. Слухачі мистецького факультету вдало продемонстрували уривки з п’єси Олексія Коломійця «Фараони». Зустріч продовжилась за чашкою чаю.

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