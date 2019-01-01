В США арештанти втекли по віскі і повернулися до в'язниці





У США федеральні маршали і слідчі у Техасі спіймали чотирьох ув'язнених, які декілька разів тікали із в’язниці по віскі і поверталися із незаконним товаром у камери.



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Ув’язнені Джуліан, Роберт, Лео і Сильвестр зуміли вийти з в’язниці, щоб здобути віскі. Згодом вони скористалися своєю схемою ще декілька разів, щоб пронести контрабанду до в’язниці.



Правоохоронці завдяки відеоспостереженню змогли зловити порушників. У них виявили пляшки з віскі і мобільні телефони. Де вони дістали речі, наразі невідомо. Більше читайте тут: https://tsn.ua/tsikavinki/v-ssha-areshtanti-vtekli-po-viski-i-povernulisya-do-v-yaznici-1427052.html

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