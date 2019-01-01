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17 жовтня: чому у цей день не варто ходити в ліс та святкувати весілля

17 жовтня: чому у цей день не варто ходити в ліс та святкувати весілля
17 жовтня в народному календарі відзначають день Єрофея. За переказами, він був першим єпископом Афінським і учнем апостола Павла.

Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Володимир, Степан, повідомляє 24 канал.

Народні прикмети на 17 жовтня:

– Вечірнє небо червоного кольору – до вітряної погоди.

– Якщо в цей день випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

– Кінь фиркає – до тепла, хропе – до непогоди.

Що можна робити 17 жовтня:

1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.

Що не можна робити 17 жовтня:

1. Не можна на Єрофея ходити до лісу. За народними віруваннями, цього дня у лісі вас може вчепити блуд.

2. Не рекомендують цього дня святкувати весілля. За повір'ям – шлюб буде нещасливим.

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Теги: 17 жовтня, забобони, прикмети
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