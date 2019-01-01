17 жовтня: чому у цей день не варто ходити в ліс та святкувати весілля
Сьогодні, 09:12
17 жовтня в народному календарі відзначають день Єрофея. За переказами, він був першим єпископом Афінським і учнем апостола Павла.
Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Володимир, Степан, повідомляє 24 канал.
Народні прикмети на 17 жовтня:
– Вечірнє небо червоного кольору – до вітряної погоди.
– Якщо в цей день випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
– Кінь фиркає – до тепла, хропе – до непогоди.
Що можна робити 17 жовтня:
1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.
Що не можна робити 17 жовтня:
1. Не можна на Єрофея ходити до лісу. За народними віруваннями, цього дня у лісі вас може вчепити блуд.
2. Не рекомендують цього дня святкувати весілля. За повір'ям – шлюб буде нещасливим.
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Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Володимир, Степан, повідомляє 24 канал.
Народні прикмети на 17 жовтня:
– Вечірнє небо червоного кольору – до вітряної погоди.
– Якщо в цей день випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
– Кінь фиркає – до тепла, хропе – до непогоди.
Що можна робити 17 жовтня:
1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.
Що не можна робити 17 жовтня:
1. Не можна на Єрофея ходити до лісу. За народними віруваннями, цього дня у лісі вас може вчепити блуд.
2. Не рекомендують цього дня святкувати весілля. За повір'ям – шлюб буде нещасливим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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