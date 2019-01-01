Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:15
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.632, а продаж – 25.050.
Євро при купівлі становить – 27.012, продажу – 27.625.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.
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Євро при купівлі становить – 27.012, продажу – 27.625.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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