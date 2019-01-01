Назвали найпотужніші рибні підприємства Волині

На Волині зареєстровані 58 суб’єктів аквакультури, загальною площею водного дзеркала 1922 гектари.Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.Інформують, що всі зареєстровані cуб’єкти аквакультури подали звіт по №1А-риба (річна) до Волинського рибоохоронного патруля. Згідно з поданими звітами, обсяг виловленої товарної риби суб’єктами аквакультури у 2018 році становить 524,2 тонн. Середня рибопродуктивність щодо вилову товарної риби з обловлених водних об’єктів становила 483 кг/га.Значну роль в забезпеченні області рибою відіграють такі підприємства, як ТзОВ «Науково-виробничий центр «Форель», ТзОВ «Цумань-риба», СГПП «Луцька РМС», МПП «Агросервіс-Холонів» ФОП Копилов А.Б., ФОП Круковський Ю.В., ФОП Дробот В.О., ФОП Жук С.А., ФОП Бурдило Л.Д., ПСГП «Павлівська риба», ФОп Балабух С.Є., ПП «Садівська дача». Обсяг вирощеної риби у цих господарствах становить 301 тонн (57 % від загального обсягу в області), середня рибопродуктивність – 600 кг/га.У ТзОВ «Науково-виробничий центр «Форель» за рік виростили 79,1 тонн риби (15 %) із середньою рибопродуктивністю – 3 кг/м3.