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На Волині вандали пошкодили новостворений дендропарк. ФОТО

На Волині вандали пошкодили новостворений дендропарк. ФОТО
Минув лише місяць від відкриття новоствореного дендрологічного парку на вулиці Комарова в Маневичах, як невідомі зухвало пошкодили п’ять інформаційних табличок з назвами рослин та в деяких місцях зламали декоративну огорожу вздовж алеї.

Про це йдеться на сайті Маневицької селищної ради.

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І такі випадки, на жаль, далеко не поодинокі. Збудовані кабінки для перевдягання на березі водойми в урочищі «Заходи», які використовували місцеві жителі на свято Водохреща, також зазнали значних пошкоджень: зіпсована очеретяна покрівля, підлога, на якій залишився слід від розведеного багаття, та навмисно помальована вугіллям конструкція.

Вся територія вздовж берега рясно встелена сміттям. Це ж саме стосується усіх дитячих майданчиків райцентру, території яких, попри наявність урн, постійно засмічуються.


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Теги: дендропарк, Маневичі
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