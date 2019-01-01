На Волині вандали пошкодили новостворений дендропарк. ФОТО

Минув лише місяць від відкриття новоствореного дендрологічного парку на вулиці Комарова в Маневичах, як невідомі зухвало пошкодили п’ять інформаційних табличок з назвами рослин та в деяких місцях зламали декоративну огорожу вздовж алеї.Про це йдеться на сайті Маневицької селищної ради.І такі випадки, на жаль, далеко не поодинокі. Збудовані кабінки для перевдягання на березі водойми в урочищі «Заходи», які використовували місцеві жителі на свято Водохреща, також зазнали значних пошкоджень: зіпсована очеретяна покрівля, підлога, на якій залишився слід від розведеного багаття, та навмисно помальована вугіллям конструкція.Вся територія вздовж берега рясно встелена сміттям. Це ж саме стосується усіх дитячих майданчиків райцентру, території яких, попри наявність урн, постійно засмічуються.