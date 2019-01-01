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У Чернівцях після нескладної гінекологічної процедури померла молода жінка. ВІДЕО

У Чернівцях після нескладної гінекологічної процедури померла молода жінка. ВІДЕО
У Чернівцях після нескладної гінекологічної процедури померла 37-річна жінка. Зранку вона пішла в лікарню, а вже через кілька годин медики зателефонували її рідним і повідомили про смерть.

Родичі винуватять у смерті лікарів, йдеться у сюжеті ТСН.

Про смерть жінки її сестрі повідомили телефоном лікарі. "Вони сказали, що так буває і сестра померла під час процедури", - каже сестра загиблої Людмила Козак.

Людмила разом з чоловіком приїхали у відділення. Лікарі назвали їм одразу кілька версій смерті Наталії.

"Версії - це алергічна реакція, і лопнув легеневий тромб. Коли зайшов до кабінету зайвий раз уточнити, що стало причиною смерті, то сказали: різко впав тиск. Дві версії різні протягом такого малого відрізку часу", - каже чоловік сестри загиблої Віталій Козак. 

Померлій Наталії Винник було 37 років. За словами родичів, вона не мала серйозних проблем зі здоров’ям. Єдине - не могла завагітніти, а тому й прийшла до лікарів.

Зранку вона пішла в лікарню, а вже за кілька годин медики зателефонували її рідним, щоби повідомити про смерть пацієнтки. Родичі винуватять у смерті лікарів. Натомість, у медзакладі кажуть - у жінки раптово зупинилося серце, і чекають на висновки судмедекспертизи.  

Завідувачка відділення, у якому робили операцію, спіклуватися відмовилась. Виконуючий обов'язки головного лікаря запевняє, що усі лікарі, які робили операцію – висококваліфіковані. Гістероскопія під загальним наркозом була успішною, а погано жінці стало вже після неї. 

Хірург, який оперував - лікар першої категорії, анастезіолог - завідувач віділення. На жаль, будь-яке саме нексладне втручання несе певні ризики та укладнення. Після операції раптово мала місце зупинка серця, у подальшому - набряк легень. Реанімаційні заходи були, на жаль, безуспішними", - каже .в.о. головного лікарня Чернівецького пологового будинку №1 Василь Ринжук.

Що саме спричинило зупинку серця, наразі з'ясовують у обласному патологоанатомічному бюро, бо лише розтин тіла дозволить точно встановити причину. 

У поліції за заявою родичів відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного неналежного виконання медиками своїх обов'язків.


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Теги: смерть, гінекологія, жінка
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