У Чернівцях після нескладної гінекологічної процедури померла молода жінка. ВІДЕО

У Чернівцях після нескладної гінекологічної процедури померла 37-річна жінка. Зранку вона пішла в лікарню, а вже через кілька годин медики зателефонували її рідним і повідомили про смерть.Родичі винуватять у смерті лікарів, йдеться у сюжеті ТСН.Про смерть жінки її сестрі повідомили телефоном лікарі. "Вони сказали, що так буває і сестра померла під час процедури", - каже сестра загиблої Людмила Козак.Людмила разом з чоловіком приїхали у відділення. Лікарі назвали їм одразу кілька версій смерті Наталії."Версії - це алергічна реакція, і лопнув легеневий тромб. Коли зайшов до кабінету зайвий раз уточнити, що стало причиною смерті, то сказали: різко впав тиск. Дві версії різні протягом такого малого відрізку часу", - каже чоловік сестри загиблої Віталій Козак.Померлій Наталії Винник було 37 років. За словами родичів, вона не мала серйозних проблем зі здоров’ям. Єдине - не могла завагітніти, а тому й прийшла до лікарів.Зранку вона пішла в лікарню, а вже за кілька годин медики зателефонували її рідним, щоби повідомити про смерть пацієнтки. Родичі винуватять у смерті лікарів. Натомість, у медзакладі кажуть - у жінки раптово зупинилося серце, і чекають на висновки судмедекспертизи.Завідувачка відділення, у якому робили операцію, спіклуватися відмовилась. Виконуючий обов'язки головного лікаря запевняє, що усі лікарі, які робили операцію – висококваліфіковані. Гістероскопія під загальним наркозом була успішною, а погано жінці стало вже після неї.Хірург, який оперував - лікар першої категорії, анастезіолог - завідувач віділення. На жаль, будь-яке саме нексладне втручання несе певні ризики та укладнення. Після операції раптово мала місце зупинка серця, у подальшому - набряк легень. Реанімаційні заходи були, на жаль, безуспішними", - каже .в.о. головного лікарня Чернівецького пологового будинку №1 Василь Ринжук.Що саме спричинило зупинку серця, наразі з'ясовують у обласному патологоанатомічному бюро, бо лише розтин тіла дозволить точно встановити причину.У поліції за заявою родичів відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного неналежного виконання медиками своїх обов'язків.