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У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО

У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
У Волновасі в храмі святого Миколая Чудотворця відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком, який трагічно загинув 12 жовтня на озері Люб’язь.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Службу за упокій душі провів настоятель церкви отець Макарій Дядюсь. На панахиду до храму прийшло чимало знайомих Олексія, для яких він був хорошим та надійним другом, адже неодноразово відвідував місто-побратим Луцька.

Зауважимо, що Олексій Веремійчик брав безпосередню участь у зведенні храму святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха Донецької області.

Волноваські друзі та колеги Олексія Веремійчика висловлюють щирі співчуття його родині та близьким людям у зв’язку з непоправною втратою.

Нагадаємо, Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.

Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.

У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО

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Теги: Волноваха, Олексій Веремійчик, панахида, загибель
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