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Тренінг для лучан: як заробляти на купівлі ювелірних виробів*

Тренінг для лучан: як заробляти на купівлі ювелірних виробів*
Вже у цю п’ятницю у Луцьку навчатимуть заробляти на кешбеках! Лучан запрошують на презентацію проекту B2B Jewelry.

Про це повідомляють організатори заходу.

Ювелірні вироби - це не лише гарні прикраси, це ще й вигідне капіталовкладення! Проект B2B Jewelry пропонує кешбек від 104 % при купівлі ювелірних виробів в мережі ювелірних салонів компанії, а також в інтернет магазинах.

Де знайти пасивний дохід? Як повернути гроші після купівлі? Як заробити на купівлі ювелірки? Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте на презентації!

Вхід вільний. Окрім цього, кожен учасник отримає цінний подарунок.

Коли: у п’ятницю, 18 жовтня
Де: м.Луцьк, вул.Шопена, 18.
Початок о 18.00.

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Теги: B2B Jewelry, тренінг, Луцьк
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