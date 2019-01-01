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У Луцьку легковик збив пенсіонерку

У Луцьку легковик збив пенсіонерку
У Луцьку на вулиці Задворецькій під колеса автомобіля Lifan 620 потрапила 62-річна жінка.

Аварія сталася учора, 16 жовтня, близько 16 години, - повідомляє Нацполіція у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 39-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на 62-річну місцеву жительку.

Попередньо встановили, що перехожа перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, однак її не госпіталізовували.

За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: Волинь, аварія, пенсіонерка
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