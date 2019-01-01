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Ексголову Любомльської РДА уже 2,5 роки судять за хабар

Ексголову Любомльської РДА уже 2,5 роки судять за хабар
Призначене на 16-те жовтня у Луцькому міськрайонному суді засідання з розгляду справи ексголови Любомльської РДА Миколи Пархомука не відбулося через відсутність обвинуваченого та його захисника.

Наступне засідання призначили 23-го жовтня, - пише Буг.

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За словами судді Ярослава Артиша, ситуація більше схожа на затягування справи. Тому, якщо наступного разу обвинувачений без поважних причин не з’явиться на судове засідання, то, можливо, потрібно буде проводити його без присутності Пархомука.

Нагадаємо, колишнього посадовця Любомльської РДА затримали ще у березні 2017-го року за підозрою в отриманні хабара у розмірі 2 тисячі доларів США за виділення 16-ти гектарів землі в оренду терміном на 10 років.

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Теги: хабар
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