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У школах України введуть штрафи за прогули

У школах України введуть штрафи за прогули
Батьки школярів можуть заплатити серйозний штраф за систематичні пропуски шкільних занять своїх дітей.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, - повідомляє РБК-Україна.

У документі сказано, що за відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих причин або без поважних причин, навчальний заклад невідкладно зобов'язаний надати інформацію службі у справах дітей, а ті, за необхідності – повідомити поліцію.

Уточнюється, що поважною причиною для відсутності дитини в школі є хвороба, відпочинок з батьками або інші сімейні обставини. Один з батьків зобов'язаний повідомити шкільну установу про те, що дитина буде відсутня і надати письмову заяву.

Якщо дитина не відвідувала уроки з причини хвороби та зверталася до лікаря – то доказом поважної причини може стати медична довідка. Якщо ж такої немає – то потрібно заяву від батька або матері про те, що у відповідний період дитина перебувала вдома під їх наглядом.

Якщо дитина систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не має інформації про те, де вона знаходиться, то за законом батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності.

Такі справи розглядають на засіданнях суду. У перший раз суд може призначити попередження або штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. Якщо ситуація повториться, то батькам загрожує серйозний штраф у розмірі від 1700 гривень до 5100 гривень, без урахування судового збору.



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Теги: штрафи, прогули
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