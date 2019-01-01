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Незрозумілі кроки та недостатньо інформації: лучани просять перенести запуск безготівкої оплати проїзду

Незрозумілі кроки та недостатньо інформації: лучани просять перенести запуск безготівкої оплати проїзду
З 11 листопада в Луцьку вводиться система безготівкової оплати за проїзд, яка має полегшити життя людям та запровадити облік пасажирів. За словами автора звернення, введення системи супроводжується мізерною кількістю інформації та дивними кроками.

Відповідну петицію зареєстрував у середу, 16 жовтня, Горщаль Андрій Леонідович.

"Згідно відповідей на сторінці Citycardnet у Facebook, старт системи відбудеться лише з одним можливим варіантом оплати за проїзд. Конкретні терміни введення інших способів оплати не вказані.

В засобах масової інформації, від управління транспорту міста та від самої фірми-оператора відсутня будь-яка інформація про перевагу володіння такою картою. Можливість оплатити проїзд банківською карткою знімає необхідність отримання карти, витрат на її утримання", - зазначає лучанин.

Крім того, він зауважує, не зрозумілим є вибір карток на 2 та 3 поїздки. Вартість таких карток вираховується на основі проїзду в маршрутному таксі, що скорочує прибутки ЛПЕ.

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Також, додає, на момент написання петиції, видача карток не розпочалась. Видача карток – затратний процес як для працівників ЦНАПу та фірми-оператора, так і для всіх верств населення. Враховуючи кількість пенсіонерів та студентів, існують сумніви, що всі пільговики встигнуть отримати персоніфіковані карти.

"На основі вище вказаних тезисів, пропоную провести масштабну інформаційну компанію та відкласти офіційний запуск системи оплати до тієї пори, поки не будуть доступні всі можливі варіанти оплати, система не пройде тестовий період, поки наявність карток у пільгових категорій не досягне максимального значення та поки не буде переглянуто збільшення варіантів тимчасових", - підрезюмував автор петиції.

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Теги: Луцьк, безготівкова оплата, петиція
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