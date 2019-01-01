Лучанин увійшов до складу української збірної, яка поїде на «Ігри Нескорених»
Сьогодні, 12:08
Україну на змаганнях "Ігри Нескорених" у 2020 році представлятимуть ветерани і військові з бойовими пораненнями. Серед них – волинянин Павло Ковальський.
Про це йдеться на сторінці "Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО
Склад української збірної:
Дмитро Афанасьєв — м. Львів, Національна гвардія України
Андрій Бадарак — м. Клевань (Рівненська область), Збройні Сили України (ветеран)
August Crush — м. Київ, Збройні Сили України (ветеран)
Aleksey Bobchinets — м. Одеса, Збройні Сили України
Ігор Галушка — м. Львів, Національна гвардія України (ветеран)
Іван Герецун — с. Іспас (Чернівецька область), Збройні Сили України (ветеран)
Максим Єрмохін — м. Старокостянтинів (Хмельницька область), Збройні Сили України
Серёга Калитюк — м. Львів, Збройні Сили України (ветеран)
Paul Kovalskyi — м. Луцьк (Волинська область), Збройні Сили України (ветеран)
Viktor Lehkodukh – Львів, Збройні сили України (ветеран)
Іван Лепеха — м. Рівне, Збройні Сили України (ветеран)
Тема Лукашук — м. Черкаси, Збройні Сили України (ветеран)
Volodimir Musyak — м. Теплодар (Одеська область), Українська Добровольча Армія (ветеран)
Сергій Наумов— м. Харків, Національна гвардія України (ветеран)
Юлія Паєвська — м. Київ, Збройні Сили України
Сергій Прядка — м. Черкаси, Збройні Сили України (ветеран)
Рустам Росул — м. Мукачево (Закарпатська область), Державна прикордонна служба України (ветеран)
Ivan Rudy — м. Київ, Збройні Сили України (ветеран)
Rodion Sitdikov — м. Київ, Національна гвардія України (ветеран)
Стуженко Василь — м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Збройні Сили України (ветеран)
Відомо, що цього року українську команду обирала спеціально створена комісія під головуванням Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, до складу якої увійшли представники Міністерство у справах ветеранів, БФ Повернись живим, ветеранських організацій, добровольчих формувань та громадянського суспільства.
Рішення щодо кожного учасника збірної України приймалося виключно за умови одностайного рішення всіх членів відбіркової комісії.
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Про це йдеться на сторінці "Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО
Склад української збірної:
Дмитро Афанасьєв — м. Львів, Національна гвардія України
Андрій Бадарак — м. Клевань (Рівненська область), Збройні Сили України (ветеран)
August Crush — м. Київ, Збройні Сили України (ветеран)
Aleksey Bobchinets — м. Одеса, Збройні Сили України
Ігор Галушка — м. Львів, Національна гвардія України (ветеран)
Іван Герецун — с. Іспас (Чернівецька область), Збройні Сили України (ветеран)
Максим Єрмохін — м. Старокостянтинів (Хмельницька область), Збройні Сили України
Серёга Калитюк — м. Львів, Збройні Сили України (ветеран)
Paul Kovalskyi — м. Луцьк (Волинська область), Збройні Сили України (ветеран)
Viktor Lehkodukh – Львів, Збройні сили України (ветеран)
Іван Лепеха — м. Рівне, Збройні Сили України (ветеран)
Тема Лукашук — м. Черкаси, Збройні Сили України (ветеран)
Volodimir Musyak — м. Теплодар (Одеська область), Українська Добровольча Армія (ветеран)
Сергій Наумов— м. Харків, Національна гвардія України (ветеран)
Юлія Паєвська — м. Київ, Збройні Сили України
Сергій Прядка — м. Черкаси, Збройні Сили України (ветеран)
Рустам Росул — м. Мукачево (Закарпатська область), Державна прикордонна служба України (ветеран)
Ivan Rudy — м. Київ, Збройні Сили України (ветеран)
Rodion Sitdikov — м. Київ, Національна гвардія України (ветеран)
Стуженко Василь — м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Збройні Сили України (ветеран)
Відомо, що цього року українську команду обирала спеціально створена комісія під головуванням Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, до складу якої увійшли представники Міністерство у справах ветеранів, БФ Повернись живим, ветеранських організацій, добровольчих формувань та громадянського суспільства.
Рішення щодо кожного учасника збірної України приймалося виключно за умови одностайного рішення всіх членів відбіркової комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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