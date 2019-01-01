Лучанин увійшов до складу української збірної, яка поїде на «Ігри Нескорених»

Україну на змаганнях "Ігри Нескорених" у 2020 році представлятимуть ветерани і військові з бойовими пораненнями. Серед них – волинянинПро це йдеться на сторінці "Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у facebook.Склад української збірної:Дмитро Афанасьєв — м. Львів, Національна гвардія УкраїниАндрій Бадарак — м. Клевань (Рівненська область), Збройні Сили України (ветеран)August Crush — м. Київ, Збройні Сили України (ветеран)Aleksey Bobchinets — м. Одеса, Збройні Сили УкраїниІгор Галушка — м. Львів, Національна гвардія України (ветеран)Іван Герецун — с. Іспас (Чернівецька область), Збройні Сили України (ветеран)Максим Єрмохін — м. Старокостянтинів (Хмельницька область), Збройні Сили УкраїниСерёга Калитюк — м. Львів, Збройні Сили України (ветеран)Viktor Lehkodukh – Львів, Збройні сили України (ветеран)Іван Лепеха — м. Рівне, Збройні Сили України (ветеран)Тема Лукашук — м. Черкаси, Збройні Сили України (ветеран)Volodimir Musyak — м. Теплодар (Одеська область), Українська Добровольча Армія (ветеран)Сергій Наумов— м. Харків, Національна гвардія України (ветеран)Юлія Паєвська — м. Київ, Збройні Сили УкраїниСергій Прядка — м. Черкаси, Збройні Сили України (ветеран)Рустам Росул — м. Мукачево (Закарпатська область), Державна прикордонна служба України (ветеран)Ivan Rudy — м. Київ, Збройні Сили України (ветеран)Rodion Sitdikov — м. Київ, Національна гвардія України (ветеран)Стуженко Василь — м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Збройні Сили України (ветеран)Відомо, що цього року українську команду обирала спеціально створена комісія під головуванням Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, до складу якої увійшли представники Міністерство у справах ветеранів, БФ Повернись живим, ветеранських організацій, добровольчих формувань та громадянського суспільства.Рішення щодо кожного учасника збірної України приймалося виключно за умови одностайного рішення всіх членів відбіркової комісії.