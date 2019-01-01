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Підлітку, який у Ковелі вбив жінку і поранив двох людей, призначили психіатричну експертизу

Підлітку, який у Ковелі вбив жінку і поранив двох людей, призначили психіатричну експертизу
Суд призначив комплексну судову психолого-психіатричну експертизу хлопцю, який у Ковелі зарізав жінку та поранив ножем ще двох людей.

Нагадаємо, 3 жовтня учень дев’ятого класу Ковельської школи-ліцею № 1 проник до новобудови своїх сусідів, а коли вони на шум туди зайшли, то накинувся на них із ножем, - пише Район.Ковель.

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Єдиний удар у серце господині став фатальним. Вона померла на місці. Хлопець завдав її чоловікові не менше трьох ударів ножем в груди у присутності неповнолітньої доньки, а потім почав бігати за нею самою, щоб вбити. Убивця штовхнув її в спину. Дівчина, яка намагалася втекти з подвір’я, впала на землю, закривши руками та ногами обличчя та живіт. Хлопець кілька разів вдарив її ножем по руках і ногах. У цей момент важкопоранений батько знайшов у собі сили, щоб захистити свою доньку. Він зумів вибити ножа з рук убивці, який втік з подвір’я.

Затримали підлітка працівники патрульної поліції. 4 жовтня йому повідомили про підозру.

11 жовтня слідча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк задовольнила клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції Василя Приколоти та призначила для підозрюваного амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, проведення якої доручили експертам-психіатрам та психологам Волинської обласної клінічної лікарні. Неповнолітній перебуває під вартою у Луцькому слідчому ізоляторі.


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Теги: Ковель, різанина
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