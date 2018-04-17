Повідомили, коли і де прощатимуться з Олексієм Веремійчиком
Сьогодні, 16:03
Прощання з директором департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексієм Веремійчиком розпочнеться сьогодні, 17 жовтня, з 18:00 у будинку панахиди у Луцьку.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Орієнтовно з 22:00 його тіло перевезуть в нижній храм Свято-Троїцького кафедрального собору.
Завтра, 18 жовтня, о 13:00 у соборі відбудеться панахида.
Поховають Олексія Веремійчика на цвинтарі у селі Городище Луцького району.
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Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.
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Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Орієнтовно з 22:00 його тіло перевезуть в нижній храм Свято-Троїцького кафедрального собору.
Завтра, 18 жовтня, о 13:00 у соборі відбудеться панахида.
Поховають Олексія Веремійчика на цвинтарі у селі Городище Луцького району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика
Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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