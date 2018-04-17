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Повідомили, коли і де прощатимуться з Олексієм Веремійчиком

Повідомили, коли і де прощатимуться з Олексієм Веремійчиком
Прощання з директором департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексієм Веремійчиком розпочнеться сьогодні, 17 жовтня, з 18:00 у будинку панахиди у Луцьку.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Орієнтовно з 22:00 його тіло перевезуть в нижній храм Свято-Троїцького кафедрального собору.

Завтра, 18 жовтня, о 13:00 у соборі відбудеться панахида.

Поховають Олексія Веремійчика на цвинтарі у селі Городище Луцького району.

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Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.

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Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.


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Теги: прощання, Олексій Веремійчик, Луцькрада, похорон
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