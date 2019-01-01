Волинський бізнесмен розповів, як заробляє гроші на безалкогольних напоях

Василь Іванович Попович – керівник підприємства, що виготовляє безалкогольні напої.



Усе своє життя, розповідає підприємець, намагався знайти ту справу, яка б приносила задоволення та непоганий прибуток. Отож починав бізнес із продажу тепличних рослин, обладнання для тваринницьких ферм, а зупинився на солодких напоях. За цей період здобув неоціненний досвід та знання, - пише газета



Василь Іванович вже добрий десяток літ провадить бізнесову справу на Камінь-Кащирщині. Створений ним заклад ресторанного господарства Паб “Камінь Центральний” позиціонує себе місцем з хорошою репутацією. Мешканці райцентру та гості міста вже давно оцінили продукцію, представлену у пабі.



— Василю Івановичу, як так склалося, що з обласного центру Ви потрапили сюди, аби займатися підприємництвом на теренах маленького містечка?



— На мою думку, кожен підприємець, які б послуги він не надавав, ризикуватиме однозначно. А наше виробництво потребує ринку збуту і для цього ми свого часу розширювали географію торгових точок. Я маю родичів у Камені-Каширському, котрі й запропонували мені створити заклад продажу напоїв. Спочатку це була звичайнісінька палатка, згодом вирішили збудувати паб. Зрештою, до райцентру ми з дружиною звикли, більше того, придбали тут собі невеличке житло.



— Пане Василю, розкрийте секрет унікальності вашої продукції. Зокрема, чим “Луцький квас” відрізняється від інших напоїв цього сегменту?



— При виготовленні продукції ми дотримуємось давніх традицій квасоваріння. Для його бродіння вистачає 16 годин, далі напій охолоджується, освітлюється та стає готовим до вжитку. Це винятково хлібний продукт, що має автентичний смак, який годі сплутати. Що ж стосується інших безалкогольних напоїв, солодкої води, тощо, то їх виготовляємо з дороговартісної австрійської сировини.



— Ви є представником бізнесу ще радянських часів, були директором одного з найбільших державних гастрономів Луцька. Розкажіть, як була організована торгівля тоді у цій сфері у порівнянні з нинішніми тенденціями?



— Ситуація у галузі торгівлі нині кардинально краща, аніж за часів радянщини. Тоді зовсім не було чим торгувати, а план з продажу давай будь-якою ціною. От і доводилося замовляти товари чи не з усіх складів Союзу, аби досягнути порозуміння з керівництвом.



Змінилася у позитивному сенсі і культура самих продавців. Сьогодні ми рідко почуємо від продавця грубість чи хамство. Багато хто пам’ятає, як раніше від нестачі або й повної відсутності потрібних товарів були озлобленими люди, а продавці тим часом вважали себе великим цабе і відповідно це позначалося на їх непривітній комунікації. Чого не скажеш зараз, коли полиці магазинів переповнені, торговці є ввічливими, а покупці стали заможнішими.



Ми намагаємося впевнено крокувати в ногу з часом, давати життя новим сучасним проектам. Один з них передбачає ресторан, що буде розташований на другому поверсі приміщення нинішнього пабу. Це буде кардинально нова концепція закладу відпочинку, яка, щоправда, ще перебуває на стадії розробки та альтернативою традиційному кафе. Нині працюємо над створенням затишного інтер’єру та спеціального меню для гідного “стилю життя”



Спілкувалася Леся Мінібаєва.

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