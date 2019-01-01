На Волині, де батьки не пускали дітей у школу, відновили навчання





Проте запевняють: якщо відкриття нової школи відтермінують на тривалий час, то миритися з цим знову не стануть, - пише



Нагадаємо, 1 жовтня батьки не пустили дітей на навчання.



В Осівцях уже дуже давно чекають, коли ж нарешті їхні діти будуть здобувати освіту у новому сучасному приміщенні, а не у пристосованих столітніх будівлях без спортзалу та їдальні. Втім, навіть попри те, що ще у 2013 році усі 5 корпусів навчального закладу визнали аварійними, понад 200 учнів і дотепер продовжують тут навчатися. Відкриття нової школи вкотре відкладається. Причина – об’єкт ще повністю не профінансований.



Новий навчальний заклад у селі будується вже четвертий рік. Спочатку його відкриття анонсували на 1 вересня 2018 року, потім було зрозуміло, що завершити будівництво до цього часу не вдасться, а тому перенесли подію на 2019 рік. Тепер, коли приміщення майже добудували, знову не знають, коли вдасться його здати в експлуатацію – не готові документи.



Через ось цю невизначеність люди і вирішили вдатися до бойкоту.



"Батьки вирішили загострити увагу влади до будівництва нової школи, бо хотіли хоча б якоїсь визначеності. Напередодні нового навчального року ми знали, що Кабмін ще не виділив необхідної суми для завершення будівництва. Але нас запевняли, що це — справа кількох тижнів. Відтак, коли навіть за місяць школу не завершили, батьки вирішили нагадати про те, що їх діти навчаються в аварійній школі та без належних умов", — розповідає директор школи Любов Дем’яник.



Тож після того, як осівчани не пустили дітей на навчання, у новобудові побувала спеціальна комісія, котра оглянула об‘єкт та засвідчила, що школа майже готова. Залишилося під’єднати мережі, обладнати їдальню, умеблювати класні кімнати. Протягом якого часу вдасться це зробити, зокрема, районні посадовці не беруться передбачати. Кажуть, як тільки розрахуються з підрядником, школу здадуть в експлуатацію.



"Зараз у новобудову вже завезли 50 відсотків необхідного кухонного обладнання. Все решта теж буде", — оптимістично налаштований перший заступник голови районної адміністрації Олександр Михалік.



За його словами, перший транш у розмірі 3 мільйонів гривень із необхідних 21 підрядник уже отримав. Наступні оплати обіцяли здійснити протягом жовтня, мовляв, новий уряд схвалив фінансування будівництва школи в Осівцях. Тож звістка про те, що кошти почали надходити, і стала причиною припинення батьківського протесту. Вже 8 жовтня в осівцівській школі розпочався повноцінний навчальний процес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Осівці Камінь-Каширського району після тижневого протесту батьки відпустили дітей на навчання.Проте запевняють: якщо відкриття нової школи відтермінують на тривалий час, то миритися з цим знову не стануть, - пише "Полісся" Нагадаємо,дітей на навчання.В Осівцях уже дуже давно чекають, коли ж нарешті їхні діти будуть здобувати освіту у новому сучасному приміщенні, а не у пристосованих столітніх будівлях без спортзалу та їдальні. Втім, навіть попри те, що ще у 2013 році усі 5 корпусів навчального закладу визнали аварійними, понад 200 учнів і дотепер продовжують тут навчатися. Відкриття нової школи вкотре відкладається. Причина – об’єкт ще повністю не профінансований.Новий навчальний заклад у селі будується вже четвертий рік. Спочатку його відкриття анонсували на 1 вересня 2018 року, потім було зрозуміло, що завершити будівництво до цього часу не вдасться, а тому перенесли подію на 2019 рік. Тепер, коли приміщення майже добудували, знову не знають, коли вдасться його здати в експлуатацію – не готові документи.Через ось цю невизначеність люди і вирішили вдатися до бойкоту."Батьки вирішили загострити увагу влади до будівництва нової школи, бо хотіли хоча б якоїсь визначеності. Напередодні нового навчального року ми знали, що Кабмін ще не виділив необхідної суми для завершення будівництва. Але нас запевняли, що це — справа кількох тижнів. Відтак, коли навіть за місяць школу не завершили, батьки вирішили нагадати про те, що їх діти навчаються в аварійній школі та без належних умов", — розповідає директор школиТож після того, як осівчани не пустили дітей на навчання, у новобудові побувала спеціальна комісія, котра оглянула об‘єкт та засвідчила, що школа майже готова. Залишилося під’єднати мережі, обладнати їдальню, умеблювати класні кімнати. Протягом якого часу вдасться це зробити, зокрема, районні посадовці не беруться передбачати. Кажуть, як тільки розрахуються з підрядником, школу здадуть в експлуатацію."Зараз у новобудову вже завезли 50 відсотків необхідного кухонного обладнання. Все решта теж буде", — оптимістично налаштований перший заступник голови районної адміністраціїЗа його словами, перший транш у розмірі 3 мільйонів гривень із необхідних 21 підрядник уже отримав. Наступні оплати обіцяли здійснити протягом жовтня, мовляв, новий уряд схвалив фінансування будівництва школи в Осівцях. Тож звістка про те, що кошти почали надходити, і стала причиною припинення батьківського протесту. Вже 8 жовтня в осівцівській школі розпочався повноцінний навчальний процес.

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