На Волині викрили банду «наркобариг», які через інтернет продавали психотропи

На Волині правоохоронці викрили організовану злочинну групу наркоторговців.Так, 16 жовтня, всім п’ятьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, - пише ГУНП у Волинській області.Відомо, що в серпні правоохоронці затримали трьох волинян: 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі займалися збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу в месенджері.Зловмисникам оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу.У рамках досудового розслідування поліція встановила причетність до організованої злочинної групи, ще 31-річного та 19-річного жителів обласного центру Волині.Зловмисники створили інтернет-ресурс та месенджер із продажу психотропних речовин. Зловмисники залишали закладки в людних місцях Луцька. Кошти від злочинної діяльності вони отримували на електронний гаманець однієї з платіжних систем, а потім виводили на банківську картку.У результаті проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 17 г. амфетаміну, понад 20 г. «PVP», а також канабіс. Окрім цього, у фігурантів вилучили автомобіль BMW 320, 18 банківських карток, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та понад 5 тис. грн.«Учора усім п’ятьом учасникам злочинної групи слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні 11 епізодів злочинної діяльності за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України за кваліфікуючою ознакою, вчинення злочину в складі організованої злочинної групи. Окрім цього, організатору групи оголосили про підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив Володимир Костанюк, начальник Управління протидії наркозлочинності поліції Волині.Двом із підозрюваних обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, одному – домашній арешт. Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу іншим учасникам організованої злочинної групи.Досудове розслідування триває.