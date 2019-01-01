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На Волині викрили банду «наркобариг», які через інтернет продавали психотропи

На Волині викрили банду «наркобариг», які через інтернет продавали психотропи
На Волині правоохоронці викрили організовану злочинну групу наркоторговців.

Так, 16 жовтня, всім п’ятьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, - пише ГУНП у Волинській області.

Відомо, що в серпні правоохоронці затримали трьох волинян: 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі займалися збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу в месенджері.

Зловмисникам оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу.

У рамках досудового розслідування поліція встановила причетність до організованої злочинної групи, ще 31-річного та 19-річного жителів обласного центру Волині.

Зловмисники створили інтернет-ресурс та месенджер із продажу психотропних речовин. Зловмисники залишали закладки в людних місцях Луцька. Кошти від злочинної діяльності вони отримували на електронний гаманець однієї з платіжних систем, а потім виводили на банківську картку.

У результаті проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 17 г. амфетаміну, понад 20 г. «PVP», а також канабіс. Окрім цього, у фігурантів вилучили автомобіль BMW 320, 18 банківських карток, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та понад 5 тис. грн.

«Учора усім п’ятьом учасникам злочинної групи слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні 11 епізодів злочинної діяльності за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України за кваліфікуючою ознакою, вчинення злочину в складі організованої злочинної групи. Окрім цього, організатору групи оголосили про підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив Володимир Костанюк, начальник Управління протидії наркозлочинності поліції Волині.

Двом із підозрюваних обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, одному – домашній арешт. Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу іншим учасникам організованої злочинної групи.

Досудове розслідування триває.


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Теги: наркотики, Волинь
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