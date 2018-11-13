Луцьк всьоме передав на переробку небезпечні побутові джерела струму





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Відпрацьовані побутові хімічні джерела струму — це найрізноманітніші батарейки побутових приладів та акумулятори мобільних телефонів, ноутбуків, які в нашому побуті застосовується надзвичайно часто, а через деякий час, виходячи з ладу, стають джерелом забруднення довкілля. Потрапляючи на полігон твердих побутових відходів чи в інші місця вони під дією води та сонця розкладаються і забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду, повітря, весь навколишній простір.



З 2013 року відділом екології Луцької міської ради започатковано проведення в місті акції зі збору відпрацьованих побутових батарейок та акумуляторів. За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища було закуплено та встановлено біля приміщення ЦНАПу, житлово-комунального підприємства № 11, в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста 72 металевих контейнери для таких відходів.



Протягом 2015 – 2016 років до даної акції долучились діти дошкільних міських дошкільних навчальних закладів, супермаркети „ПАККО”, “Нова лінія”, “Наш край”, мережа автозаправних станцій „WOG” та інші. Загальна маса зібраних за останній рік відпрацьованих батарейок та акумуляторів склала 4190 кг, які 16 жовтня цього року були успішно завантажені та доставлені у м. Львів на підприємство „Аргентум” для подальшої переробки. Всього за 6 років зібрано та передано на переробку близько 16 тонн відпрацьованих батарейок та акумуляторів.



За інформацією директора підприємства “Аргентум” Василя Срібного, місто Луцьк - єдине в Західному регіоні, яке організувало централізований збір цього виду небезпечних відходів, та ще й в таких великих об’ємах збирає та вилучає небезпечні відходи із загальної маси сміття, що утворюється в місті. Природоохоронний ефект цієї роботи неоціненний.



Лучанам пропонують принести та викинути використані побутові батарейки та акумулятори мобільних телефонів у спеціальні контейнери встановлені у місті Луцьку у всіх школах, садочках міста та у магазинах торгівельних мереж “Наш край”, “Нова лінія”, „WATSONS”, “ПАККО”, на автозаправних станціях WOG.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк передав на переробку відпрацьовані побутові хімічні джерела струму вже всьоме.Про це йдеться на сайті Луцькради. Відпрацьовані побутові хімічні джерела струму — це найрізноманітніші батарейки побутових приладів та акумулятори мобільних телефонів, ноутбуків, які в нашому побуті застосовується надзвичайно часто, а через деякий час, виходячи з ладу, стають джерелом забруднення довкілля. Потрапляючи на полігон твердих побутових відходів чи в інші місця вони під дією води та сонця розкладаються і забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду, повітря, весь навколишній простір.З 2013 року відділом екології Луцької міської ради започатковано проведення в місті акції зі збору відпрацьованих побутових батарейок та акумуляторів. За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища було закуплено та встановлено біля приміщення ЦНАПу, житлово-комунального підприємства № 11, в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста 72 металевих контейнери для таких відходів.Протягом 2015 – 2016 років до даної акції долучились діти дошкільних міських дошкільних навчальних закладів, супермаркети „ПАККО”, “Нова лінія”, “Наш край”, мережа автозаправних станцій „WOG” та інші. Загальна маса зібраних за останній рік відпрацьованих батарейок та акумуляторів склала 4190 кг, які 16 жовтня цього року були успішно завантажені та доставлені у м. Львів на підприємство „Аргентум” для подальшої переробки. Всього за 6 років зібрано та передано на переробку близько 16 тонн відпрацьованих батарейок та акумуляторів.За інформацією директора підприємства “Аргентум”, місто Луцьк - єдине в Західному регіоні, яке організувало централізований збір цього виду небезпечних відходів, та ще й в таких великих об’ємах збирає та вилучає небезпечні відходи із загальної маси сміття, що утворюється в місті. Природоохоронний ефект цієї роботи неоціненний.Лучанам пропонують принести та викинути використані побутові батарейки та акумулятори мобільних телефонів у спеціальні контейнери встановлені у місті Луцьку у всіх школах, садочках міста та у магазинах торгівельних мереж “Наш край”, “Нова лінія”, „WATSONS”, “ПАККО”, на автозаправних станціях WOG.

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