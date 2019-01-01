Захоплення для душі: лучанка шиє покривала із сотень клаптиків тканини. ВІДЕО

Тетяна Тиводар із сотень клаптиків тканини шиє покривала і ковдри. Вона розповідає, що цим видом рукоділля почала займатись майже два десятки років тому, коли з різнокольорових залишків текстилю створювала речі для дітей.



Наразі це стало захопленням для душі. Кожен виріб створений в єдиному екземплярі, - пише



Вона розповідає, що робота починається з розробки ескізу на папері. Тканину майстриня вирізає у формі квадратів, ромбів чи трикутників. Усе залежить від обраного візерунку.



«Вирізується полоса певної довжини і з неї ромби, квадрати, трикутники. Так виглядає наше покривало майбутнє в заготовках, таких заготовок є 106 штучок, кожна складається з 6 клаптиків і в готовому виглядає ось так. Найцікавіше - це коли ця тканина зшивається в ціле полотно, багато є технік, по яких шиється печворк і кожна має свою складність, є техніки, що ти заздалегідь знаєш, як буде виглядати твій виріб, а є речі, які не знаєш, що буде, поки не зшиєш», - каже Тетяна Тиводар.



Ковдри Тетяна зшиває з сотень, подекуди - тисяч клаптиків. Вони можуть бути з однієї тканини. Але яскравішою і різнобарвнішою є ковдра з декількох видів текстилю.



Рукоділлям жінка займається переважно вночі, кожну ковдру, каже, шиє декілька тижнів, усе залежить від настрою і натхнення.



«Для мне ця робота – це душевний спокій, вона заспокоює мене, приносить задоволення», - продовжує свою розповідь Тетяна Тиводар.



Покривала, створені із сотень шматків, їх майстриня розглядає як витвір декоративного мистецтва. Зараз вона готує персональну виставку, на ній, каже, хоче показати, як своїми руками можна створити неповторні речі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкаіз сотень клаптиків тканини шиє покривала і ковдри. Вона розповідає, що цим видом рукоділля почала займатись майже два десятки років тому, коли з різнокольорових залишків текстилю створювала речі для дітей.Наразі це стало захопленням для душі. Кожен виріб створений в єдиному екземплярі, - пише Суспільне Волині Вона розповідає, що робота починається з розробки ескізу на папері. Тканину майстриня вирізає у формі квадратів, ромбів чи трикутників. Усе залежить від обраного візерунку.«Вирізується полоса певної довжини і з неї ромби, квадрати, трикутники. Так виглядає наше покривало майбутнє в заготовках, таких заготовок є 106 штучок, кожна складається з 6 клаптиків і в готовому виглядає ось так. Найцікавіше - це коли ця тканина зшивається в ціле полотно, багато є технік, по яких шиється печворк і кожна має свою складність, є техніки, що ти заздалегідь знаєш, як буде виглядати твій виріб, а є речі, які не знаєш, що буде, поки не зшиєш», - каже Тетяна Тиводар.Ковдри Тетяна зшиває з сотень, подекуди - тисяч клаптиків. Вони можуть бути з однієї тканини. Але яскравішою і різнобарвнішою є ковдра з декількох видів текстилю.Рукоділлям жінка займається переважно вночі, кожну ковдру, каже, шиє декілька тижнів, усе залежить від настрою і натхнення.«Для мне ця робота – це душевний спокій, вона заспокоює мене, приносить задоволення», - продовжує свою розповідь Тетяна Тиводар.Покривала, створені із сотень шматків, їх майстриня розглядає як витвір декоративного мистецтва. Зараз вона готує персональну виставку, на ній, каже, хоче показати, як своїми руками можна створити неповторні речі.

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