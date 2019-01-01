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Померла лучанка Мар’яна Пархом’юк, яка боролася з раком

Померла лучанка Мар’яна Пархом’юк, яка боролася з раком
Померла молода лучанка Мар’яна Пархом’юк, яка рік боролася з онкохворобою – раком крові.

Про це написав її коханий Володимир Хомич у Facebook.

«Ти так і не прокинулась. Ти була боєць до останнього удару. Ти стала уособленням мужності та сили волі для мільйонів. Дуже тебе люблю», - написав він.

Останні 4 тижні дівчина була у критичному стані в лікарні у Мінську (Білорусь).

Батьки Мар’яни, Володимир Хомич, друзі та небайдужі люди боролися за її життя. Утім, на жаль, важка хвороба здолала дівчину.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, родині, друзям та усім близьким Мар’яни Пархом’юк. Світла пам’ять.

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Теги: Мар’яна Пархом’юк, рак, хвороба, смерть
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