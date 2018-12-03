У Луцьку презентували перший в Україні проект протидії торгівлі людьми з інвалідністю та показали «чорновик» тематичного фільму за участю волинян, які безпосередньо стикалися з цією проблемою. Реалізація проекту передбачає пошук тренерів для проведення інформаційно-превентивних заходів, використовуючи усі доступні носії, в тому числі і шрифтом Брайля.Про відсутність статистики, низьку обізнаність населення та те, як використовують людей з інвалідністю у рабстві говорили 17 жовтня під час прес-конференції щодо початку реалізації проекту «Підвищення обізнаності людей з інвалідністю (з вадами зору та слуху) щодо проблеми торгівлі людьми, безпечної міграції та працевлаштування».Громадська організація «Волинські перспективи», яка і курує проект, була створена ще у 2001 році. Основні напрямки роботи – протидія торгівлі людьми та попередження домашнього насильства. Вже тоді люди з обмеженими можливостями ставали в пріоритеті, як категорія населення, що знаходиться у найбільшій зоні ризику потрапити у рабство чи зазнати насилля. Ця проблема – латентна, адже в Україна немає жодної статистики щодо того, скільки осіб з інвалідністю постраждали від торгівлі людьми за роки незалежності України.Керівниця ГО «Волинські перспективи», координаторка проектурозповіла, що декілька місяців тому, на замовлення міжнародної організації з міграції, громадська організація провела опитування мешканців України, чи вони знайомі із проблемою торгівлі людьми. Серед волинян – 97% переконують, що так, це питання їм знайоме. Однак, під час наступних опитувань виявилося, що люди були готові їхати працювати за кордон навіть нелегально, не зважаючи на ризики. Звідси випливає питання, чи варті гроші ризиків потрапити в рабство?До прес-конференції також долучилися юрист ГО «Волинські перспективи», керівник Всеукраїнської громадської спілки«Безпечний світ», директор департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, голова правління Волинської обласної організації УТОГ, голова правління Волинської обласної організації УТОСта голова правління Волинського обласного осередку громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії»Усі вони переконані, що хорошу роботу можна знайти і в Україні, а нездорова жага людей до захмарної перспективи заробити більше ставить під ризик їхнє власне життя та здоров’я. Як повідомили, таких випадків, коли у рабство потрапляє людина з інвалідністю – вкрай багато, хоч офіційних цифр навести ніхто не може.«Коли готували проект, то прийшли до висновку, що в Україна немає жодної статистики про те, скільки людей з інвалідністю постраждали від торгівлі. Цю статистику веде Міністерство соціальної політики, правоохоронні органи, міжнародна організація з міграції, але жодних позначок того, що постраждала саме людина з обмеженими можливостями, немає», – говорить Ніна Пахом’юк.Зокрема вона зазначила, що станом на сьогодні на Волині відкрита кримінальна справа щодо трудової експлуатації людей у Білорусі, троє яких – з інвалідністю.Директор Департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Оксана Гобод, яка активно долучилася до обговорення питання, каже, що його активно взялися вирішувати на державному рівні.«Мала зустріч з пані міністеркою соціальної політики України (, – ред.) три з половиною години ми розмовляли про нові бачення роботи. Першим пріоритетом у роботі міністерства визначили саме роботу з особами з інвалідністю. А також розвиток напрямку забезпечення соціального захисту населення. На рівні, а не так, як це могло бути раніше», – каже Оксана Гобод. До того ж, на розгляд взяли питання вирішення проблеми працевлаштування та соціалізації осіб з інвалідністю.Презентуючи цей проект у Луцьку, як «репетицію», вже встигли повідомити, що для міст шукатимуть тренерів та викладачів для людей з обмеженими можливостями, які б могли надавати консультації та вчити цю соцкатегорію населення. Опісля презентації присутнім показали фільм з реальними історіями життя людей, які змогли вирватися з рабства і розповісти про це.