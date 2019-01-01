Луцький гурт «Фіолет» випустив новий емоційний кліп. ВІДЕО





Режисерами кліпу стали Валерій та Анна Стратюк (студія «Stay in Focus»), зйомки відбувались неподалік Київського моря, - пише



Це не перша співпраця режисерів та гурту, Валерій та Анна є авторами відеороботи на кліп «Тиша», який вже зібрав понад мільйон переглядів.



Головні ролі зіграли актори театру та кіно Анна Чабак та Дмитро Архіпов. За сюжетом, пара закоханих мчить лісом на кабріолеті та без упину свариться, перетворюючи свій шлях на безкінечний «день бабака» з суперечками, криками, аваріями та скандалами.



«Для нас головне – донести до глядача історію, драму із власними емоціями, настроєм, месседжем. Пісня і кліп присвячені темі диктату людського егоїзму. Часто він допомагає нам підкорювати нові життєві вершини, але не менш часто провокує на доленосні помилки і втрати. Ми почали забувати, що любов – це історія далеко не про свій комфорт і зручну людину з гарним обличчям, а, зокрема, і про щастя, яке ти можеш подарувати маленькими і великими вчинками цій людині. Інакше життя перетворюється в беззмістовний "день бабака", який ми і показали в кліпі», – розповів фронтмен гурту Сергій Мартинюк.



Це вже не перший кліп гурту, в якому не з’являються самі музиканти. Подібний експеримент «Фіолет» вже проводив з кліпом на пісню «Кохана», який наразі зібрав понад 4 мільйони переглядів і є найпопулярнішим відео гурту.



Трек «Київ-Берлін-Київ» створений із саундпродюсером Артуром Данієляном (відомим співпрацею із гуртами «Без Обмежень», «ТНМК», «Тартак», «Скай»).



«Я завжди любив експериментувати зі складом інструментів у аранжуванні. Цього разу ми вирішили звернутися до елементів симфо-попу: струнна і духова секції органічно доповнили приглушену ритм-секцію і пружинні ревербератори на гітарах. Вийшла дуже інтимна і водночас голосна пісня у незвичному для "Фіолету" форматі», – зазначив Артур Данієлян.



Новий міні-альбом гурту Фіолет «Все чесно» побачить світ вже 1 листопада. EP музиканти приурочили до 10-річчя гурту, яке «Фіолет» відзначає у 2019 році. І вже 20 листопада гурт відправиться у ювілейний тур містами України, де слухачі зможуть почути усі найкращі пісні за всю історію гурту та треки з нового альбому «Все чесно».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Популярний український гурт з Волині «Фіолет» екранізував другий сингл «Все чесно» – «Київ-Берлін-Київ».Режисерами кліпу стали Валерій та Анна Стратюк (студія «Stay in Focus»), зйомки відбувались неподалік Київського моря, - пише Таблоїд Волині Це не перша співпраця режисерів та гурту, Валерій та Анна є авторами відеороботи на кліп «Тиша», який вже зібрав понад мільйон переглядів.Головні ролі зіграли актори театру та кіно Анна Чабак та Дмитро Архіпов. За сюжетом, пара закоханих мчить лісом на кабріолеті та без упину свариться, перетворюючи свій шлях на безкінечний «день бабака» з суперечками, криками, аваріями та скандалами.«Для нас головне – донести до глядача історію, драму із власними емоціями, настроєм, месседжем. Пісня і кліп присвячені темі диктату людського егоїзму. Часто він допомагає нам підкорювати нові життєві вершини, але не менш часто провокує на доленосні помилки і втрати. Ми почали забувати, що любов – це історія далеко не про свій комфорт і зручну людину з гарним обличчям, а, зокрема, і про щастя, яке ти можеш подарувати маленькими і великими вчинками цій людині. Інакше життя перетворюється в беззмістовний "день бабака", який ми і показали в кліпі», – розповів фронтмен гурту Сергій Мартинюк.Це вже не перший кліп гурту, в якому не з’являються самі музиканти. Подібний експеримент «Фіолет» вже проводив з кліпом на пісню «Кохана», який наразі зібрав понад 4 мільйони переглядів і є найпопулярнішим відео гурту.Трек «Київ-Берлін-Київ» створений із саундпродюсером Артуром Данієляном (відомим співпрацею із гуртами «Без Обмежень», «ТНМК», «Тартак», «Скай»).«Я завжди любив експериментувати зі складом інструментів у аранжуванні. Цього разу ми вирішили звернутися до елементів симфо-попу: струнна і духова секції органічно доповнили приглушену ритм-секцію і пружинні ревербератори на гітарах. Вийшла дуже інтимна і водночас голосна пісня у незвичному для "Фіолету" форматі», – зазначив Артур Данієлян.Новий міні-альбом гурту Фіолет «Все чесно» побачить світ вже 1 листопада. EP музиканти приурочили до 10-річчя гурту, яке «Фіолет» відзначає у 2019 році. І вже 20 листопада гурт відправиться у ювілейний тур містами України, де слухачі зможуть почути усі найкращі пісні за всю історію гурту та треки з нового альбому «Все чесно».

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