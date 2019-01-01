Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 жовтня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-16:00Магазин «АВС»с. Заріччя, вул.: Героїв Майдану, 1-56.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-04кв від КТП-167 9:00-15:30 кафе ФОП"Ярема" с.Будятичі вул.8 Березня, Жовтнева(І.Франка),2. ПЛ-10кв Л80-03(частково) 10:00-16:00 с/р, садочок, школа, ФОП Давидюк, ФОП Главацька, ФОП Рязанов, ФОП Гузь, с.Литовеж(Жучка), ФОП Костюк с.Ст.Лішня вул.Миру, Шкільна,Вимкнень споживачів не заплановано1. 8:30-17:00м.КіверціФОП Скарвінко Віра Юліанівнам.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272. КТП-34 м.КіверціПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГКіверцівське міське ВУЖКГКТП-50 м.КіверціФОП Чайка Павло ВолодимировичКів.рай.держ. лікарня ветеринарної медициниКіверцівське міське ВУЖКГКТП-99 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоКіверцівське міське ВУЖКГФОП Кирилюк Лідія ЄвдокимівнаФОП Балаєскул Інна АндріївнаФОП Медведь Валерій ВолодимировичФОП Чигрин Василь ЯковичФОП Чайка Павло ВолодимировичФОП Хвірук Віктор ВолодимировичФОП Гобод Сергій АнатолійовичФОП Устимчук Валерій ВасильовичФОП Сорока Павло МихайловичФОП Рекс Микола СтепановичКТП-100 м.КіверціВолинське управління ЗАТ `Електро`КТП-194 м.КіверціКТП-345 м.КіверціТзОВ "Ківерціметал"Домбровська Зінаїда ОлексіївнаЩТП-369 м.КіверціЗТП-471 м.КіверціУДП `Укрінтеравтосервіс`ВАТ "Ківерцівське АТП 10765"ПП "Саді" ПЛ-10кВ 70-04КТП-34 м.Ківерцівул.Чкалова,буд.54КТП-50 м.Ківерцівул.Залізнична,буд.2,3,5,70, вул.Вишневецького,буд.1-18,вул.Лермонтова,буд.1-58,вул.Київська,буд.90-93 вул.Київська,буд.87,88,89вул.Б.Хмельницького,1-26,27,29,31,КТП-99 м.Ківерцівул.Чкалова,буд.28-48(парні)вул.Чкалова,буд.1-27,29-57(непарні)КТП-100 м.КіверціКТП-194 м.Ківерцівул.Вишневецького,буд.15-50вул.Київська,буд.95,99,101, вул.Рожищанська,буд.2-32(парні)КТП-345 м.КіверціЩТП-369 м.Ківерцівул.Ів.Франка,50,52,вул.Ів.Франка,29-51/непарні/,30-54/парні/, вул.Комунальна,9,вул.Комунальна,3,4,6,8,10, вул.Щорса,23-56,ЗТП-471 м.Ківерці1. 9:00-17:00ПАТ Ковельмолоко водозабірКовельське УВКГ м.Ковель, вул.Ватутіна2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4169:00-17:00 ФОП Бегларян Л.ФФ.О. Стеблій В.О.ФОП Васильчук О,СФОП Веніславська Л.А.ФОП Кисляк П.Ф.ФОП Безпалько М.Р.ФОП Войтюк О.Л.ФОП Вознюк С.М.ФОП Петрович П.В.Ф.О.Голярчук М.Г.Відділ комунгоспуФОП Кошелюк М.Є.Ковельське РЖКП №2ПАТ" Волиньгаз "КП"Ковельбуд"Ков.управління освіти вик.ком.ПТМ"Ковельтепло"Волинська ДОНККФОП Зінченко Є.П.ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"м.Ковель, вул.Театральна, Сагайдачного3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4199:00-17:00 РЖКП №1ПАТ" Волиньгаз "Нотаріус Козоріз Н.СКов.управління освіти вик.ком.УВКГТОВ «Ковельська міська друкарня»ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Грушевського, Шевченка, С.Бандери1. 9:00 – 17:00 с.Н.Загорів: «Київстар» с.Ст.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів (вул.Першотравнева, вул.Степова)1. 13:30-17:00СБУОВ 302/177АТССІЗО1. 10:00 – 17:00с. Лище: Сільська Рада с. Лище (дитячий садок, артсвердловина №8), ФОП Карпюк Л.С., ТзОВ „Столяр”, ОК "Північний" с. Лище вул. Гіляровського, Молодіжна, Вишнева, Степова1. ПЛ-04 КТП-170 9:00–17:00 Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8Березня, Незалежності, Вишнева2. ПЛ-04 КТП-111 9:00–17:00 Побут,. м. Любомль вул: Дружби, Щорса (Героїв Крут), Володимирська, Незалежності,3. ПЛ-04 КТП-331 9:00–17:00 Побут с. Підгородно1. ПЛ-0,4кВ від КТП-210 10:00-16:00 Школа с. Гірки вул.Білоруська2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-33610:00-16:00 смт. Любешів вул.Т.Костюшка, Шевченка (частково), Садова.3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-33910:00-16:00 с.Бихів вул.Сонячна (частково), Зелена (частково).Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Хресто-Воздвиженська релігійна громада м.Нововолинськвул.Кн.Ольги, 1-5вул.А.Кримського, 3-9, 2-14вул.Винниченка, 25Вимкнень споживачів не запланованоІнформацію не наданоІнформацію не надано1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 доКТП-123КТП-122 10:00-15:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби2. ПЛ-0,4 кВКТП-65 Л-1,Л-2,Л-3 10:00-15:30 Туличівська с/р - школа с.Туличів3. ПЛ-0,4 кВКТП-293 Л-2 9:00-16:00 с.м.т.Турійськ вул.Жежків