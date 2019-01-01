Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
Магазин «АВС»
с. Заріччя, вул.: Героїв Майдану, 1-56.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-167 9:00-15:30 кафе ФОП"Ярема" с.Будятичі вул.8 Березня, Жовтнева(І.Франка),
2. ПЛ-10кв Л80-03(частково) 10:00-16:00 с/р, садочок, школа, ФОП Давидюк, ФОП Главацька, ФОП Рязанов, ФОП Гузь, с.Литовеж(Жучка), ФОП Костюк с.Ст.Лішня вул.Миру, Шкільна,
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. КТП-34 м.Ківерці
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
Ківерцівське міське ВУЖКГ
КТП-50 м.Ківерці
ФОП Чайка Павло Володимирович
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
Ківерцівське міське ВУЖКГ
КТП-99 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
Ківерцівське міське ВУЖКГ
ФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна
ФОП Балаєскул Інна Андріївна
ФОП Медведь Валерій Володимирович
ФОП Чигрин Василь Якович
ФОП Чайка Павло Володимирович
ФОП Хвірук Віктор Володимирович
ФОП Гобод Сергій Анатолійович
ФОП Устимчук Валерій Васильович
ФОП Сорока Павло Михайлович
ФОП Рекс Микола Степанович
КТП-100 м.Ківерці
Волинське управління ЗАТ `Електро`
КТП-194 м.Ківерці
КТП-345 м.Ківерці
ТзОВ "Ківерціметал"
Домбровська Зінаїда Олексіївна
ЩТП-369 м.Ківерці
ЗТП-471 м.Ківерці
УДП `Укрінтеравтосервіс`
ВАТ "Ківерцівське АТП 10765"
ПП "Саді" ПЛ-10кВ 70-04
КТП-34 м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.54
КТП-50 м.Ківерці
вул.Залізнична,буд.2,3,5,70, вул.Вишневецького,буд.1-18,вул.Лермонтова,буд.1-58,вул.Київська,буд.90-93 вул.Київська,буд.87,88,89
вул.Б.Хмельницького,1-26,27,29,31,
КТП-99 м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.28-48(парні)
вул.Чкалова,буд.1-27,29-57(непарні)
КТП-100 м.Ківерці
КТП-194 м.Ківерці
вул.Вишневецького,буд.15-50
вул.Київська,буд.95,99,101, вул.Рожищанська,буд.2-32(парні)
КТП-345 м.Ківерці
ЩТП-369 м.Ківерці
вул.Ів.Франка,50,52,
вул.Ів.Франка,29-51/непарні/,30-54/парні/, вул.Комунальна,9,
вул.Комунальна,3,4,6,8,10, вул.Щорса,23-56,
ЗТП-471 м.Ківерці
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ м.Ковель, вул.Ватутіна
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-416
9:00-17:00 ФОП Бегларян Л.Ф
Ф.О. Стеблій В.О.
ФОП Васильчук О,С
ФОП Веніславська Л.А.
ФОП Кисляк П.Ф.
ФОП Безпалько М.Р.
ФОП Войтюк О.Л.
ФОП Вознюк С.М.
ФОП Петрович П.В.
Ф.О.Голярчук М.Г.
Відділ комунгоспу
ФОП Кошелюк М.Є.
Ковельське РЖКП №2
ПАТ" Волиньгаз "
КП"Ковельбуд"
Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ"Ковельтепло"
Волинська ДОНКК
ФОП Зінченко Є.П.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"
м.Ковель, вул.Театральна, Сагайдачного
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП-419
9:00-17:00 РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз "
Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня»
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Грушевського, Шевченка, С.Бандери
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Н.Загорів: «Київстар» с.Ст.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів (вул.Першотравнева, вул.Степова)
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
СБУ
ОВ 302/177
АТС
СІЗО
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
с. Лище: Сільська Рада с. Лище (дитячий садок, артсвердловина №8), ФОП Карпюк Л.С., ТзОВ „Столяр”, ОК "Північний" с. Лище вул. Гіляровського, Молодіжна, Вишнева, Степова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-170 9:00–17:00 Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8Березня, Незалежності, Вишнева
2. ПЛ-04 КТП-111 9:00–17:00 Побут,. м. Любомль вул: Дружби, Щорса (Героїв Крут), Володимирська, Незалежності,
3. ПЛ-04 КТП-331 9:00–17:00 Побут с. Підгородно
Любешівський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-210 10:00-16:00 Школа с. Гірки вул.Білоруська
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-336
10:00-16:00 смт. Любешів вул.Т.Костюшка, Шевченка (частково), Садова.
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-339
10:00-16:00 с.Бихів вул.Сонячна (частково), Зелена (частково).
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Хресто-Воздвиженська релігійна громада м.Нововолинськ
вул.Кн.Ольги, 1-5
вул.А.Кримського, 3-9, 2-14
вул.Винниченка, 25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
Інформацію не надано
Старовижівський район
Інформацію не надано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 до
КТП-123
КТП-122 10:00-15:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-65 Л-1,Л-2,Л-3 10:00-15:30 Туличівська с/р - школа с.Туличів
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-293 Л-2 9:00-16:00 с.м.т.Турійськ вул.Жежків
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
Магазин «АВС»
с. Заріччя, вул.: Героїв Майдану, 1-56.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-167 9:00-15:30 кафе ФОП"Ярема" с.Будятичі вул.8 Березня, Жовтнева(І.Франка),
2. ПЛ-10кв Л80-03(частково) 10:00-16:00 с/р, садочок, школа, ФОП Давидюк, ФОП Главацька, ФОП Рязанов, ФОП Гузь, с.Литовеж(Жучка), ФОП Костюк с.Ст.Лішня вул.Миру, Шкільна,
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. КТП-34 м.Ківерці
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
Ківерцівське міське ВУЖКГ
КТП-50 м.Ківерці
ФОП Чайка Павло Володимирович
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
Ківерцівське міське ВУЖКГ
КТП-99 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
Ківерцівське міське ВУЖКГ
ФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна
ФОП Балаєскул Інна Андріївна
ФОП Медведь Валерій Володимирович
ФОП Чигрин Василь Якович
ФОП Чайка Павло Володимирович
ФОП Хвірук Віктор Володимирович
ФОП Гобод Сергій Анатолійович
ФОП Устимчук Валерій Васильович
ФОП Сорока Павло Михайлович
ФОП Рекс Микола Степанович
КТП-100 м.Ківерці
Волинське управління ЗАТ `Електро`
КТП-194 м.Ківерці
КТП-345 м.Ківерці
ТзОВ "Ківерціметал"
Домбровська Зінаїда Олексіївна
ЩТП-369 м.Ківерці
ЗТП-471 м.Ківерці
УДП `Укрінтеравтосервіс`
ВАТ "Ківерцівське АТП 10765"
ПП "Саді" ПЛ-10кВ 70-04
КТП-34 м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.54
КТП-50 м.Ківерці
вул.Залізнична,буд.2,3,5,70, вул.Вишневецького,буд.1-18,вул.Лермонтова,буд.1-58,вул.Київська,буд.90-93 вул.Київська,буд.87,88,89
вул.Б.Хмельницького,1-26,27,29,31,
КТП-99 м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.28-48(парні)
вул.Чкалова,буд.1-27,29-57(непарні)
КТП-100 м.Ківерці
КТП-194 м.Ківерці
вул.Вишневецького,буд.15-50
вул.Київська,буд.95,99,101, вул.Рожищанська,буд.2-32(парні)
КТП-345 м.Ківерці
ЩТП-369 м.Ківерці
вул.Ів.Франка,50,52,
вул.Ів.Франка,29-51/непарні/,30-54/парні/, вул.Комунальна,9,
вул.Комунальна,3,4,6,8,10, вул.Щорса,23-56,
ЗТП-471 м.Ківерці
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ м.Ковель, вул.Ватутіна
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-416
9:00-17:00 ФОП Бегларян Л.Ф
Ф.О. Стеблій В.О.
ФОП Васильчук О,С
ФОП Веніславська Л.А.
ФОП Кисляк П.Ф.
ФОП Безпалько М.Р.
ФОП Войтюк О.Л.
ФОП Вознюк С.М.
ФОП Петрович П.В.
Ф.О.Голярчук М.Г.
Відділ комунгоспу
ФОП Кошелюк М.Є.
Ковельське РЖКП №2
ПАТ" Волиньгаз "
КП"Ковельбуд"
Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ"Ковельтепло"
Волинська ДОНКК
ФОП Зінченко Є.П.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"
м.Ковель, вул.Театральна, Сагайдачного
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП-419
9:00-17:00 РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз "
Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня»
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Грушевського, Шевченка, С.Бандери
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Н.Загорів: «Київстар» с.Ст.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів (вул.Першотравнева, вул.Степова)
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
СБУ
ОВ 302/177
АТС
СІЗО
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
с. Лище: Сільська Рада с. Лище (дитячий садок, артсвердловина №8), ФОП Карпюк Л.С., ТзОВ „Столяр”, ОК "Північний" с. Лище вул. Гіляровського, Молодіжна, Вишнева, Степова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-170 9:00–17:00 Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8Березня, Незалежності, Вишнева
2. ПЛ-04 КТП-111 9:00–17:00 Побут,. м. Любомль вул: Дружби, Щорса (Героїв Крут), Володимирська, Незалежності,
3. ПЛ-04 КТП-331 9:00–17:00 Побут с. Підгородно
Любешівський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-210 10:00-16:00 Школа с. Гірки вул.Білоруська
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-336
10:00-16:00 смт. Любешів вул.Т.Костюшка, Шевченка (частково), Садова.
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-339
10:00-16:00 с.Бихів вул.Сонячна (частково), Зелена (частково).
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Хресто-Воздвиженська релігійна громада м.Нововолинськ
вул.Кн.Ольги, 1-5
вул.А.Кримського, 3-9, 2-14
вул.Винниченка, 25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
Інформацію не надано
Старовижівський район
Інформацію не надано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 до
КТП-123
КТП-122 10:00-15:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-65 Л-1,Л-2,Л-3 10:00-15:30 Туличівська с/р - школа с.Туличів
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-293 Л-2 9:00-16:00 с.м.т.Турійськ вул.Жежків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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