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Волинянин відсвяткував 97-річчя

Волинянин відсвяткував 97-річчя
Ветеран другої світової війни із Любомля Володимир Овдієвич, який у воєнні часи пройшов у лавах військ аж до Берліна, 17 жовтня святкує 97-річчя.

Цьогоріч влітку минуло 75 років, відколи в Україні вщухли залпи гармат і свист куль. З кожним роком все більше учасників Другої світової війни відходить у засвіти, - пише Волинська правда.

Нині в Любомлі проживає лише один із визволителів міста — Володимир Овдієвич, який у буремні воєнні роки у лавах оперативно-стратегічного об’єднання військ Білоруського фронту пройшов аж до Берліна.

“Ми, артилеристи, йшли першими й не відступали. За нами рухалась піхота. Поляки радо нас зустрічали й добре приймали, що б там хто не говорив”, – пригадував ветеран два роки тому, коли вперше зустрічав День Перемоги на лікарняному ліжку у колі найрідніших людей та преси.

Тоді він щиро тішився відвідувачам й тому, що може комусь передати побачені ним історичні факти воєнних часів. Для нього важливо, щоб люди не забули про ті події та пам’ятали імена земляків, учасників війни.

У післявоєнний період чоловік оселився у Любомлі, тут багато років працював стоматологом.

Привітати ветерана з Днем народження прийшли секретар Любомльської міськради Антон Фурманюк та голова Районної ради ветеранів війни та праці Іван Рищук.

Волинянин відсвяткував 97-річчя

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Теги: ювілей, Друга світова війна, волинянин
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