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Волинянина, який табуреткою забив чоловіка, взяли під варту

Волинянина, який табуреткою забив чоловіка, взяли під варту
Підозрюваного у вбивстві 39-річного мешканця селища Цумань взяли під варту.

Нагадаємо, що у ніч на 15 жовтня нетверезий 42-річний раніше судимий чоловік у будинку на вулиці Вербовій у Цумані під час сварки ударив свого односельця табуреткою у голову.

Від крововтрати, спричиненої травмою, потерпілий помер.

Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: вбивство, Цумань
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