Волинянина, який табуреткою забив чоловіка, взяли під варту
Сьогодні, 20:19
Підозрюваного у вбивстві 39-річного мешканця селища Цумань взяли під варту.
Нагадаємо, що у ніч на 15 жовтня нетверезий 42-річний раніше судимий чоловік у будинку на вулиці Вербовій у Цумані під час сварки ударив свого односельця табуреткою у голову.
Від крововтрати, спричиненої травмою, потерпілий помер.
Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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Нагадаємо, що у ніч на 15 жовтня нетверезий 42-річний раніше судимий чоловік у будинку на вулиці Вербовій у Цумані під час сварки ударив свого односельця табуреткою у голову.
Від крововтрати, спричиненої травмою, потерпілий помер.
Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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