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Назвали ТОП-5 відділів виконавчої служби Волині, які стягнули найбільше аліментів

Назвали ТОП-5 відділів виконавчої служби Волині, які стягнули найбільше аліментів
З початку року 2019 п'ять органів державної виконавчої служби юстиції Волині стягнули аліментів на понад 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.

Отож, результати ТОП-5 відділів ДВС такі:

1) Ковельський міськрайонний ВДВС — 10 626 074 грн;
2) Другий ВДВС м. Луцьк — 6 878 759 грн;
3) Володимир-Волинський міськрайонний ВДВС — 6 725 847 грн;
4) Нововолинський міський ВДВС — 5 992 241 грн;
5) Рожищенський районний ВДВС — 5 649 549 грн.

Нагадують, що з початку року державні виконавці Волині стягнули 66 409 897 гривень аліментів.

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Теги: аліменти, виконавча служба Волині, ТОП-5 відділів
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