Назвали ТОП-5 відділів виконавчої служби Волині, які стягнули найбільше аліментів





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Отож, результати ТОП-5 відділів ДВС такі:



1) Ковельський міськрайонний ВДВС — 10 626 074 грн;

2) Другий ВДВС м. Луцьк — 6 878 759 грн;

3) Володимир-Волинський міськрайонний ВДВС — 6 725 847 грн;

4) Нововолинський міський ВДВС — 5 992 241 грн;

5) Рожищенський районний ВДВС — 5 649 549 грн.



Нагадують, що з початку року державні виконавці Волині стягнули 66 409 897 гривень аліментів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року 2019 п'ять органів державної виконавчої служби юстиції Волині стягнули аліментів на понад 35 мільйонів гривень.Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.Отож, результати ТОП-5 відділів ДВС такі:1) Ковельський міськрайонний ВДВС — 10 626 074 грн;2) Другий ВДВС м. Луцьк — 6 878 759 грн;3) Володимир-Волинський міськрайонний ВДВС — 6 725 847 грн;4) Нововолинський міський ВДВС — 5 992 241 грн;5) Рожищенський районний ВДВС — 5 649 549 грн.Нагадують, що з початку року державні виконавці Волині стягнули 66 409 897 гривень аліментів.

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