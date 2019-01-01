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Синоптики попереджають про туман в Україні

Синоптики попереджають про туман в Україні
В Україні у п’ятницю, 18 жовтня вночі та вранці в більшості областей буде туман.

Про це повідомили йдеться на сайті ДСНС України.

За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах буде 200-500 метрів.

"18 жовтня вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, туман
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