Синоптики попереджають про туман в Україні
Сьогодні, 16:48
В Україні у п’ятницю, 18 жовтня вночі та вранці в більшості областей буде туман.
Про це повідомили йдеться на сайті ДСНС України.
За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах буде 200-500 метрів.
"18 жовтня вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили йдеться на сайті ДСНС України.
За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах буде 200-500 метрів.
"18 жовтня вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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