Синоптики попереджають про туман в Україні





Про це повідомили йдеться на сайті ДСНС України.



За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах буде 200-500 метрів.



"18 жовтня вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у п’ятницю, 18 жовтня вночі та вранці в більшості областей буде туман.Про це повідомили йдеться на сайті ДСНС України.За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах буде 200-500 метрів."18 жовтня вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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