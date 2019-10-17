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У Києві на ходу загорівся тролейбус з пасажирами. ФОТО

У Києві на ходу загорівся тролейбус з пасажирами. ФОТО
У Києві на ходу спалахнув тролейбус, що курсує за маршрутом №28. У момент загоряння у тролейбусі перебували 40 пасажирів.

Водій намагався самотужки загасити полум’я, допомагали йому і водії автомобілів, які проїздили повз, - пишуть Факти.

Проте ліквідували пожежу вдалося лише бійцям пожежної охорони ДСНС. За даними рятувальників, у задньому лівому відсіку загорівся компресор. Внаслідок пожежі згорів кузов та лакофарбове покриття громадського транспортного засобу.

На щастя, жертв та потерпілих немає.

Причини встановлюються.

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Теги: Київ, тролейбус, пожежа
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Коментарі 1
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то є порошенківський гумно-богдан?
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