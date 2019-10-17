У Києві на ходу загорівся тролейбус з пасажирами. ФОТО





Водій намагався самотужки загасити полум’я, допомагали йому і водії автомобілів, які проїздили повз, - пишуть



Проте ліквідували пожежу вдалося лише бійцям пожежної охорони ДСНС. За даними рятувальників, у задньому лівому відсіку загорівся компресор. Внаслідок пожежі згорів кузов та лакофарбове покриття громадського транспортного засобу.



На щастя, жертв та потерпілих немає.



Причини встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на ходу спалахнув тролейбус, що курсує за маршрутом №28. У момент загоряння у тролейбусі перебували 40 пасажирів.Водій намагався самотужки загасити полум’я, допомагали йому і водії автомобілів, які проїздили повз, - пишуть Факти. Проте ліквідували пожежу вдалося лише бійцям пожежної охорони ДСНС. За даними рятувальників, у задньому лівому відсіку загорівся компресор. Внаслідок пожежі згорів кузов та лакофарбове покриття громадського транспортного засобу.На щастя, жертв та потерпілих немає.Причини встановлюються.

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