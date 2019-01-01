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Більше ніяких прапорщиків: в українській армії з’являться нові військові звання

Більше ніяких прапорщиків: в українській армії з’являться нові військові звання
Верховна Рада остаточно схвалила проєкт закону про реформу звань в армії. Згідно з реформою, звання у Збройних силах України мають відповідати стандартам НАТО.

Повна назва законопроекту – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби", - пише 24 канал.

Зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу, повідомляла під час ухвалення законопроєкту в першому читанні народна депутатка Ірина Геращенко, яка є однією з авторів документа.

Закон має впровадити нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ у відповідності до еквівалентної колонки НАТО; підвищити статус сержантів і старшин, запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

Як звучатимуть військові звання після зміни назв?

Скасовуються військові звання прапорщик, старший прапорщик, і їх аналоги на флоті – мічман, старший мічман;

З’являться нові звання – рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина у ВМС); майстер-сержант та головний майстер-сержант (аналоги на флоті – старший майстер-старшина, головний майстер-старшина);

Сержантський і старшинський склад поділять на молодший і старший склад.

Закон також визначає посадові обов’язки для посад:

головний сержант (головний старшина) бригади, полку, батальйону, дивізіону;
начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону, дивізіону, роти;
сержант-інструктор, старший інструктор (старшина-інструктор);
інструктор з тактичної медицини роти (батареї);
сержант з матеріального забезпечення.


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Теги: військові звання
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