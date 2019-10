Куди піти на вихідні у Луцьку: 18 – 20 жовтня

Попереду насичені вихідні, то ж запасайтеся енергією, аби вдосталь насолодитися справжнім теплом бабиної осені і круто відпочити після важкого робочого тижня. Кращі організатори міста підготували для лучан та гостей величезний перелік цікавих заходів.Томупідготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: 18:00Початок: Книгарня «Є» ЛуцькЩо обіцяють: Книгарня «Є» та видавництво «Навчальна книга – «Богдан» запрошують на лекцію Олександри Шутко «Величні султани-українки». Захід відбудеться 18 жовтня. Початок – о 18:00.Олександра Шутко — авторка книг-досліджень «Роксолана: міфи та реалії», роману в трьох томах «Хатідже Турхан». Письменниця проведе лекцію про султан-українок на османському престолі — Хатідже Турхан та Роксолану, які, ставши дружинами вінценосних османів, а потім і їхніми матерями, отримали шану й багатство, а також змогу впливати на політику держави.Вперше — розмова про нову книгу авторки «Жіночий султанат: влада та кохання».У доробку письменниці чимало публікацій про історію Османської імперії в наукових та енциклопедичних збірниках, а також у ЗМІ. Вона регулярно виступає з лекціями та презентаціями, розкриваючи широкому загалу невідомі факти з біографій султан-українок.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Спеціально для Цитри звучатиме акустична програма від «Iron Seagull».«Iron Seagull» - патріотична українська хард-рок команда з характерним драйвовим звучанням, навіяним легендарними «Scorpions». Авторські тексти та музика лідера гурту - Олексія Чайки.Вхід 70 грн.Інформація за тел: 050 880 2 555Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський Драмтеатр імені Т. Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Вистава «Віденська Кава» вирушає у великий всеукраїнський тур!18 жовтня, вистава драматурга Дмитра Корчинського та режисера Ігоря Марусяка, завітає у Луцьк!Організатор туру Ivanova.FMТел. +38 093 909 67 20Подія:Тип заходу: МистецтвоМісце: Kava AvenueПочаток: 18:00Що обіцяють: «Пиши» - це про атмосферу, мистецтво і творчість, тому гості будуть креативити у супер затишній місцині, в оточенні вогників, аромату кави та солодощів. Обіцяють навчити писати навіть найбільших «чайників», то ж, як заповнити аркуш білого паперу вам обов’язково пояснять.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Учасники The Royal City cover band представляють акустичну програму - Віталій Дячук (фортепіано) та Дарина Гребенко (вокал) обіцяють вечір найатмосфернішої музики!Відомі джазові хіти та несподівані кавери, затишне коло поціновувачів музики, що торкається душі та келих улюбленого вина - формула яскравого осіннього вечора у клубі «Цитра»!Почнуть о 19:00Вхід 50 грнДеталі на барі 050-8802-555Подія:Тип заходу: ФотографіяМісце: Рівненська 76аПочаток: 17:00Що обіцяють: «Хтось хоче навчитись, хтось хоче побачити як роблю це я, всіх радий бачити на моїх посиденьках», – пише фотограф Вадим Павлосюк.Формат дуже простий, запитання-відповідь, фотосесія, спілкування, та багато цікавих секретів студійного освітлення.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Ірландський паб Laphroaig (Київський майдан, 3)Початок: 19:00Що обіцяють: Засновники першої сальса студії в Україні Юлія Ганночко (Київ) & Reinaldo Powel (Куба). Живий звук: дует Sabor Latino (Yasmany Ferrer & Laura (Куба) ). Dj Timbaley (Еквадор)Dj El Grande (Одеса)Очікують: Victoria Bandida (Виктория Тараненко), Danielito Con Sabor (Куба) & Irena Kozar (Дніпро), Nazar Palagnyuk (Тернопіль), Тарас Зелінський (Тернопіль), Halia Shostak (Львів), Оксана Андрущенко (Львів) та багато-багато інших!Дрес-код: Man in Black, Lady in Red. Ціна: 250 ₴ (до 09.10); 300 ₴ (до 19.10); 350 ₴ (19.10)AFTER PARTY о 23.30 - SkyBar Family (п-кт Волі, 42, ТРЦ «Гранд Волинь», 8-й поверх).Подія:Тип заходу: СемінарМісце: ЛуцькПочаток: 12:00Що обіцяють: Рух до батька» - це другий базовий семінар в системному сімейному розподілі. Зв'язок з батьком - це зв'язок із зовнішнім світом, з професією, з бізнесом і творчістю.На семінарі учасники пройдуть в почуттях і в образах шлях до батька. Шлях від відчуженості, образ і негативних оцінок до внутрішньої ресурсної зв'язку з батьком і з тією силою, яка передає його душа.Ведучі семінару - Геннадій Крахмалюк і Світлана Марчук, психологи, психотерапевти, практикуючі сертифіковані системно - сімейні розстановщики, автори чисельних навчальних програм.Попередня реєстрація обов'язкова.Вартість участі 450 грн. Довідки і реєстрація за телефонами +380660578664, +380673600367Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Концерт в честь пам'яті легендарного гітариста-віртуоза та інноватора в світі музики Джеймса Маршала Гендрикса (James Marshall Hendrix), відомого як Jimi Hendrix.Пісні Jimi Hendrix Experience та Band of Gypsys. охоплюючи пісні усіх студійних альбомів Джимі та легендарного виступу в Fillmore East.Макс Товстий - один з кращих сучасних блюзових музикантів України. Як і личить модерновому блюзмену у Макса дуже еклектичні музичні смаки, які поширюються від традиційного блюзу до сучасної альтернативної рок-музики.Разом з Максом Товстим на сцені музику Джимі Хендрікса виконуватимуть бас-гітарист Валерій Вітомський і барабанщик Андрій Ващенко.Попередній продаж: 150 грнВ день концерту 200 грнДеталі на барі 050-8802-555Подія:Тип заходу: ЛітератураМісце: Театральний МайданПочаток: 16:00Що обіцяють: Запрошують всіх і кожного прийти і виступити зі своїми (і не тільки) поезіями, прозами, піснями, думками. Обіцяють особливу атмосферу. Він став регулярним, адже місто Луцьк наповнене креативними, творчими і натхненними людей.Мистецький проект «Драбина» ідеально підходить для тебе, якщо ти: молодий поет/поетеса; просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються; гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті; розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії; читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині); любиш проекти ФРІ і прийдеш як глядач.Подія:Тип заходу: Презентація книгиМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 18:00Що обіцяють: Відбудеться презентація збірки з 14-ти оповідань від 14-ти учасників літтусівки Екзистенц_і_я. Одного дня ми зібрались, щоб описати один літній день.Будуть зачитувати найатмосферніші шматки текстів, ловити натхнення, спілкуватись та обійматись.«А все почалось з того, що ми, автори збірки, вирішили «вихопити» із буття один день і показати: він теж важливий, попри наш поспіх опинитися в омріяному далекому майбутньому чи настирливу звичку порпатися у минулому. Ось він, цей день, — у всій своїй красі, з емоційною палітрою, уроками, пригодами і наслідками», – пишуть організатори.Фільм:Жанр: Фентезі, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:20; 13:40; 15:35; 17:00; 18:25; 19:50; 21:25; 23:05Про що фільм: Минули роки з того дня, коли чаклунка Малефісента наклала чари на Аврору, таким чином створивши легенду про Сплячу Красуню. Зараз дівчина вже виросла, і її коханий Філіп зробив їй пропозицію. Нарешті Аврора по-справжньому щаслива. Тільки ось її хрещена Малефісента не схвалює цього шлюбу. Не хоче вона, щоб дівчинка, яку чаклунка ростила як рідну дочку, зв'язувалася з цими людськими істотами. Від них не можна чекати нічого хорошого. Проте, заради щастя Аврори Малефісента готова наступити на свою гордість і прийти у гості до королеви Інгріт. Ось тоді чаклунка і зрозуміла, що люди - жахливі істоти. Вона буде захищати чарівний ліс і його мешканців від нових ворогів сама і за допомогою нових союзників.Фільм:Жанр: Мелодрама, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 18:00Про що фільм: Він - із заможної родини Нью-Йорка, вона - з невеликого містечка в Арізоні. Юнак, що виріс на Манхеттені мріє показати їй своє улюблене місто. Доля дає йому шанс, коли дівчину відправляють взяти інтерв'ю у відомого режисера. Однак цей дощовий день змінить їхнє життя назавжди. У проливний суєті мегаполісу він зустріне свою давню подругу, а дівчину затягне в світ зоряної богеми...Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, фантастикаМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 13:50Про що фільм: Під час екскурсії в древню печеру ведмеді Буні і їх друг-лісоруб Вік раптово опиняються в доісторичному минулому. Щоб повернутися назад, їм доведеться здійснити велику подорож у часі і пережити неймовірні пригоди: зіткнутися з величезними хижими птахами, гігантськими черепахами і численними невідомими і небезпечними мешканцями первісних джунглів. Але головне - знайти нових друзів і дорогу додому!Фільм:Жанр: Бойовик, трилерМісце: «Premier City»Початок: 21:45Про що фільм: Генрі, один з найбільш розшукуваних кілерів у відставці, живе відлюдником на березі озера в важкодоступній лісовій гущавині. Одного разу недалеко від його будинку відбувається нещасний випадок: на мотосанях розбивається дівчина. Перед Генрі постає дилема: врятувати дівчину, піддавши себе ризику бути виявленим або вчинити так, як підказує здоровий глузд і багаторічний досвід.Фільм:Жанр: Драма, комедія, пригоди, спортМісце: «Premier City»Початок: 12:00Про що фільм: Велика подорож починається з кроку, а легендарне - з польоту. Вилетівши в вікно, герой опинився в світі, де чогось не вистачало. Його новому другу - великої суми грошей. Парі головорізів - голови один одного. Молодій медсестрі - любові. А йому - подорожей на плоту, погонь, палаючих багать і трохи арахісового масла.