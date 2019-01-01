Куди піти на вихідні у Луцьку: 18 – 20 жовтня
Сьогодні, 11:00
Попереду насичені вихідні, то ж запасайтеся енергією, аби вдосталь насолодитися справжнім теплом бабиної осені і круто відпочити після важкого робочого тижня. Кращі організатори міста підготували для лучан та гостей величезний перелік цікавих заходів.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 17 жовтня
Подія: Лекція Олександри Шутко «Величні султани-українки»
Тип заходу: Лекція
Місце: 18:00
Початок: Книгарня «Є» Луцьк
Що обіцяють: Книгарня «Є» та видавництво «Навчальна книга – «Богдан» запрошують на лекцію Олександри Шутко «Величні султани-українки». Захід відбудеться 18 жовтня. Початок – о 18:00.
Олександра Шутко — авторка книг-досліджень «Роксолана: міфи та реалії», роману в трьох томах «Хатідже Турхан». Письменниця проведе лекцію про султан-українок на османському престолі — Хатідже Турхан та Роксолану, які, ставши дружинами вінценосних османів, а потім і їхніми матерями, отримали шану й багатство, а також змогу впливати на політику держави.
Вперше — розмова про нову книгу авторки «Жіночий султанат: влада та кохання».
У доробку письменниці чимало публікацій про історію Османської імперії в наукових та енциклопедичних збірниках, а також у ЗМІ. Вона регулярно виступає з лекціями та презентаціями, розкриваючи широкому загалу невідомі факти з біографій султан-українок.
Подія: Iron Seagull
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Спеціально для Цитри звучатиме акустична програма від «Iron Seagull».
«Iron Seagull» - патріотична українська хард-рок команда з характерним драйвовим звучанням, навіяним легендарними «Scorpions». Авторські тексти та музика лідера гурту - Олексія Чайки.
Вхід 70 грн.
Інформація за тел: 050 880 2 555
Подія: Всеукраїнський Тур «Віденська Кава» / Луцьк
Тип заходу: Вистава
Місце: Волинський Драмтеатр імені Т. Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Вистава «Віденська Кава» вирушає у великий всеукраїнський тур!
18 жовтня, вистава драматурга Дмитра Корчинського та режисера Ігоря Марусяка, завітає у Луцьк!
Організатор туру Ivanova.FM
Тел. +38 093 909 67 20
Подія: Мистецький проект «Пиши»
Тип заходу: Мистецтво
Місце: Kava Avenue
Початок: 18:00
Що обіцяють: «Пиши» - це про атмосферу, мистецтво і творчість, тому гості будуть креативити у супер затишній місцині, в оточенні вогників, аромату кави та солодощів. Обіцяють навчити писати навіть найбільших «чайників», то ж, як заповнити аркуш білого паперу вам обов’язково пояснять.
Субота, 19 жовтня
Подія: The Royal City cover band
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Учасники The Royal City cover band представляють акустичну програму - Віталій Дячук (фортепіано) та Дарина Гребенко (вокал) обіцяють вечір найатмосфернішої музики!
Відомі джазові хіти та несподівані кавери, затишне коло поціновувачів музики, що торкається душі та келих улюбленого вина - формула яскравого осіннього вечора у клубі «Цитра»!
Почнуть о 19:00
Вхід 50 грн
Деталі на барі 050-8802-555
Подія: Студійні посиденьки з Вадимом Павлосюком
Тип заходу: Фотографія
Місце: Рівненська 76а
Початок: 17:00
Що обіцяють: «Хтось хоче навчитись, хтось хоче побачити як роблю це я, всіх радий бачити на моїх посиденьках», – пише фотограф Вадим Павлосюк.
Формат дуже простий, запитання-відповідь, фотосесія, спілкування, та багато цікавих секретів студійного освітлення.
Подія: Salsa Club Lutsk Birthday Party.
Тип заходу: Вечірка
Місце: Ірландський паб Laphroaig (Київський майдан, 3)
Початок: 19:00
Що обіцяють: Засновники першої сальса студії в Україні Юлія Ганночко (Київ) & Reinaldo Powel (Куба). Живий звук: дует Sabor Latino (Yasmany Ferrer & Laura (Куба) ). Dj Timbaley (Еквадор)
Dj El Grande (Одеса)
Очікують: Victoria Bandida (Виктория Тараненко), Danielito Con Sabor (Куба) & Irena Kozar (Дніпро), Nazar Palagnyuk (Тернопіль), Тарас Зелінський (Тернопіль), Halia Shostak (Львів), Оксана Андрущенко (Львів) та багато-багато інших!
Дрес-код: Man in Black, Lady in Red. Ціна: 250 ₴ (до 09.10); 300 ₴ (до 19.10); 350 ₴ (19.10)
AFTER PARTY о 23.30 - SkyBar Family (п-кт Волі, 42, ТРЦ «Гранд Волинь», 8-й поверх).
Подія: Семінар у Луцьку «Рух до батька»
Тип заходу: Семінар
Місце: Луцьк
Початок: 12:00
Що обіцяють: Рух до батька» - це другий базовий семінар в системному сімейному розподілі. Зв'язок з батьком - це зв'язок із зовнішнім світом, з професією, з бізнесом і творчістю.
На семінарі учасники пройдуть в почуттях і в образах шлях до батька. Шлях від відчуженості, образ і негативних оцінок до внутрішньої ресурсної зв'язку з батьком і з тією силою, яка передає його душа.
Ведучі семінару - Геннадій Крахмалюк і Світлана Марчук, психологи, психотерапевти, практикуючі сертифіковані системно - сімейні розстановщики, автори чисельних навчальних програм.
Попередня реєстрація обов'язкова.
Вартість участі 450 грн. Довідки і реєстрація за телефонами +380660578664, +380673600367
Неділя, 20 жовтня
Подія: A Tribute To Jimi Hendrix
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Концерт в честь пам'яті легендарного гітариста-віртуоза та інноватора в світі музики Джеймса Маршала Гендрикса (James Marshall Hendrix), відомого як Jimi Hendrix.
Пісні Jimi Hendrix Experience та Band of Gypsys. охоплюючи пісні усіх студійних альбомів Джимі та легендарного виступу в Fillmore East.
Макс Товстий - один з кращих сучасних блюзових музикантів України. Як і личить модерновому блюзмену у Макса дуже еклектичні музичні смаки, які поширюються від традиційного блюзу до сучасної альтернативної рок-музики.
Разом з Максом Товстим на сцені музику Джимі Хендрікса виконуватимуть бас-гітарист Валерій Вітомський і барабанщик Андрій Ващенко.
Попередній продаж: 150 грн
В день концерту 200 грн
Деталі на барі 050-8802-555
Подія: Мистецькому проекту «Драбина» – 2 роки
Тип заходу: Література
Місце: Театральний Майдан
Початок: 16:00
Що обіцяють: Запрошують всіх і кожного прийти і виступити зі своїми (і не тільки) поезіями, прозами, піснями, думками. Обіцяють особливу атмосферу. Він став регулярним, адже місто Луцьк наповнене креативними, творчими і натхненними людей.
Мистецький проект «Драбина» ідеально підходить для тебе, якщо ти: молодий поет/поетеса; просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються; гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті; розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії; читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині); любиш проекти ФРІ і прийдеш як глядач.
Подія: 81 серпня. Один літній день
Тип заходу: Презентація книги
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 18:00
Що обіцяють: Відбудеться презентація збірки з 14-ти оповідань від 14-ти учасників літтусівки Екзистенц_і_я. Одного дня ми зібрались, щоб описати один літній день.
Будуть зачитувати найатмосферніші шматки текстів, ловити натхнення, спілкуватись та обійматись.
«А все почалось з того, що ми, автори збірки, вирішили «вихопити» із буття один день і показати: він теж важливий, попри наш поспіх опинитися в омріяному далекому майбутньому чи настирливу звичку порпатися у минулому. Ось він, цей день, — у всій своїй красі, з емоційною палітрою, уроками, пригодами і наслідками», – пишуть організатори.
18 – 20 жовтня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Чаклунка: Повелителька темряви
Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:20; 13:40; 15:35; 17:00; 18:25; 19:50; 21:25; 23:05
Про що фільм: Минули роки з того дня, коли чаклунка Малефісента наклала чари на Аврору, таким чином створивши легенду про Сплячу Красуню. Зараз дівчина вже виросла, і її коханий Філіп зробив їй пропозицію. Нарешті Аврора по-справжньому щаслива. Тільки ось її хрещена Малефісента не схвалює цього шлюбу. Не хоче вона, щоб дівчинка, яку чаклунка ростила як рідну дочку, зв'язувалася з цими людськими істотами. Від них не можна чекати нічого хорошого. Проте, заради щастя Аврори Малефісента готова наступити на свою гордість і прийти у гості до королеви Інгріт. Ось тоді чаклунка і зрозуміла, що люди - жахливі істоти. Вона буде захищати чарівний ліс і його мешканців від нових ворогів сама і за допомогою нових союзників.
Фільм: Дощовий день в Нью-Йорку
Жанр: Мелодрама, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 18:00
Про що фільм: Він - із заможної родини Нью-Йорка, вона - з невеликого містечка в Арізоні. Юнак, що виріс на Манхеттені мріє показати їй своє улюблене місто. Доля дає йому шанс, коли дівчину відправляють взяти інтерв'ю у відомого режисера. Однак цей дощовий день змінить їхнє життя назавжди. У проливний суєті мегаполісу він зустріне свою давню подругу, а дівчину затягне в світ зоряної богеми...
Фільм: Ведмедики Буні: Стрибок у минуле
Жанр: Мультфільм, комедія, фантастика
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 13:50
Про що фільм: Під час екскурсії в древню печеру ведмеді Буні і їх друг-лісоруб Вік раптово опиняються в доісторичному минулому. Щоб повернутися назад, їм доведеться здійснити велику подорож у часі і пережити неймовірні пригоди: зіткнутися з величезними хижими птахами, гігантськими черепахами і численними невідомими і небезпечними мешканцями первісних джунглів. Але головне - знайти нових друзів і дорогу додому!
Фільм: Холодна кров
Жанр: Бойовик, трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 21:45
Про що фільм: Генрі, один з найбільш розшукуваних кілерів у відставці, живе відлюдником на березі озера в важкодоступній лісовій гущавині. Одного разу недалеко від його будинку відбувається нещасний випадок: на мотосанях розбивається дівчина. Перед Генрі постає дилема: врятувати дівчину, піддавши себе ризику бути виявленим або вчинити так, як підказує здоровий глузд і багаторічний досвід.
Фільм: Арахісовий сокіл
Жанр: Драма, комедія, пригоди, спорт
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00
Про що фільм: Велика подорож починається з кроку, а легендарне - з польоту. Вилетівши в вікно, герой опинився в світі, де чогось не вистачало. Його новому другу - великої суми грошей. Парі головорізів - голови один одного. Молодій медсестрі - любові. А йому - подорожей на плоту, погонь, палаючих багать і трохи арахісового масла.
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Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 17 жовтня
Подія: Лекція Олександри Шутко «Величні султани-українки»
Тип заходу: Лекція
Місце: 18:00
Початок: Книгарня «Є» Луцьк
Що обіцяють: Книгарня «Є» та видавництво «Навчальна книга – «Богдан» запрошують на лекцію Олександри Шутко «Величні султани-українки». Захід відбудеться 18 жовтня. Початок – о 18:00.
Олександра Шутко — авторка книг-досліджень «Роксолана: міфи та реалії», роману в трьох томах «Хатідже Турхан». Письменниця проведе лекцію про султан-українок на османському престолі — Хатідже Турхан та Роксолану, які, ставши дружинами вінценосних османів, а потім і їхніми матерями, отримали шану й багатство, а також змогу впливати на політику держави.
Вперше — розмова про нову книгу авторки «Жіночий султанат: влада та кохання».
У доробку письменниці чимало публікацій про історію Османської імперії в наукових та енциклопедичних збірниках, а також у ЗМІ. Вона регулярно виступає з лекціями та презентаціями, розкриваючи широкому загалу невідомі факти з біографій султан-українок.
Подія: Iron Seagull
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Спеціально для Цитри звучатиме акустична програма від «Iron Seagull».
«Iron Seagull» - патріотична українська хард-рок команда з характерним драйвовим звучанням, навіяним легендарними «Scorpions». Авторські тексти та музика лідера гурту - Олексія Чайки.
Вхід 70 грн.
Інформація за тел: 050 880 2 555
Подія: Всеукраїнський Тур «Віденська Кава» / Луцьк
Тип заходу: Вистава
Місце: Волинський Драмтеатр імені Т. Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Вистава «Віденська Кава» вирушає у великий всеукраїнський тур!
18 жовтня, вистава драматурга Дмитра Корчинського та режисера Ігоря Марусяка, завітає у Луцьк!
Організатор туру Ivanova.FM
Тел. +38 093 909 67 20
Подія: Мистецький проект «Пиши»
Тип заходу: Мистецтво
Місце: Kava Avenue
Початок: 18:00
Що обіцяють: «Пиши» - це про атмосферу, мистецтво і творчість, тому гості будуть креативити у супер затишній місцині, в оточенні вогників, аромату кави та солодощів. Обіцяють навчити писати навіть найбільших «чайників», то ж, як заповнити аркуш білого паперу вам обов’язково пояснять.
Субота, 19 жовтня
Подія: The Royal City cover band
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Учасники The Royal City cover band представляють акустичну програму - Віталій Дячук (фортепіано) та Дарина Гребенко (вокал) обіцяють вечір найатмосфернішої музики!
Відомі джазові хіти та несподівані кавери, затишне коло поціновувачів музики, що торкається душі та келих улюбленого вина - формула яскравого осіннього вечора у клубі «Цитра»!
Почнуть о 19:00
Вхід 50 грн
Деталі на барі 050-8802-555
Подія: Студійні посиденьки з Вадимом Павлосюком
Тип заходу: Фотографія
Місце: Рівненська 76а
Початок: 17:00
Що обіцяють: «Хтось хоче навчитись, хтось хоче побачити як роблю це я, всіх радий бачити на моїх посиденьках», – пише фотограф Вадим Павлосюк.
Формат дуже простий, запитання-відповідь, фотосесія, спілкування, та багато цікавих секретів студійного освітлення.
Подія: Salsa Club Lutsk Birthday Party.
Тип заходу: Вечірка
Місце: Ірландський паб Laphroaig (Київський майдан, 3)
Початок: 19:00
Що обіцяють: Засновники першої сальса студії в Україні Юлія Ганночко (Київ) & Reinaldo Powel (Куба). Живий звук: дует Sabor Latino (Yasmany Ferrer & Laura (Куба) ). Dj Timbaley (Еквадор)
Dj El Grande (Одеса)
Очікують: Victoria Bandida (Виктория Тараненко), Danielito Con Sabor (Куба) & Irena Kozar (Дніпро), Nazar Palagnyuk (Тернопіль), Тарас Зелінський (Тернопіль), Halia Shostak (Львів), Оксана Андрущенко (Львів) та багато-багато інших!
Дрес-код: Man in Black, Lady in Red. Ціна: 250 ₴ (до 09.10); 300 ₴ (до 19.10); 350 ₴ (19.10)
AFTER PARTY о 23.30 - SkyBar Family (п-кт Волі, 42, ТРЦ «Гранд Волинь», 8-й поверх).
Подія: Семінар у Луцьку «Рух до батька»
Тип заходу: Семінар
Місце: Луцьк
Початок: 12:00
Що обіцяють: Рух до батька» - це другий базовий семінар в системному сімейному розподілі. Зв'язок з батьком - це зв'язок із зовнішнім світом, з професією, з бізнесом і творчістю.
На семінарі учасники пройдуть в почуттях і в образах шлях до батька. Шлях від відчуженості, образ і негативних оцінок до внутрішньої ресурсної зв'язку з батьком і з тією силою, яка передає його душа.
Ведучі семінару - Геннадій Крахмалюк і Світлана Марчук, психологи, психотерапевти, практикуючі сертифіковані системно - сімейні розстановщики, автори чисельних навчальних програм.
Попередня реєстрація обов'язкова.
Вартість участі 450 грн. Довідки і реєстрація за телефонами +380660578664, +380673600367
Неділя, 20 жовтня
Подія: A Tribute To Jimi Hendrix
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Концерт в честь пам'яті легендарного гітариста-віртуоза та інноватора в світі музики Джеймса Маршала Гендрикса (James Marshall Hendrix), відомого як Jimi Hendrix.
Пісні Jimi Hendrix Experience та Band of Gypsys. охоплюючи пісні усіх студійних альбомів Джимі та легендарного виступу в Fillmore East.
Макс Товстий - один з кращих сучасних блюзових музикантів України. Як і личить модерновому блюзмену у Макса дуже еклектичні музичні смаки, які поширюються від традиційного блюзу до сучасної альтернативної рок-музики.
Разом з Максом Товстим на сцені музику Джимі Хендрікса виконуватимуть бас-гітарист Валерій Вітомський і барабанщик Андрій Ващенко.
Попередній продаж: 150 грн
В день концерту 200 грн
Деталі на барі 050-8802-555
Подія: Мистецькому проекту «Драбина» – 2 роки
Тип заходу: Література
Місце: Театральний Майдан
Початок: 16:00
Що обіцяють: Запрошують всіх і кожного прийти і виступити зі своїми (і не тільки) поезіями, прозами, піснями, думками. Обіцяють особливу атмосферу. Він став регулярним, адже місто Луцьк наповнене креативними, творчими і натхненними людей.
Мистецький проект «Драбина» ідеально підходить для тебе, якщо ти: молодий поет/поетеса; просто любиш декламувати чужі вірші, які подобаються; гарно співаєш чи граєш на музичному інструменті; розповідаєш стендапи чи просто цікаві історії; читаєш реп (хм, таке було би вперше на Драбині); любиш проекти ФРІ і прийдеш як глядач.
Подія: 81 серпня. Один літній день
Тип заходу: Презентація книги
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 18:00
Що обіцяють: Відбудеться презентація збірки з 14-ти оповідань від 14-ти учасників літтусівки Екзистенц_і_я. Одного дня ми зібрались, щоб описати один літній день.
Будуть зачитувати найатмосферніші шматки текстів, ловити натхнення, спілкуватись та обійматись.
«А все почалось з того, що ми, автори збірки, вирішили «вихопити» із буття один день і показати: він теж важливий, попри наш поспіх опинитися в омріяному далекому майбутньому чи настирливу звичку порпатися у минулому. Ось він, цей день, — у всій своїй красі, з емоційною палітрою, уроками, пригодами і наслідками», – пишуть організатори.
18 – 20 жовтня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Чаклунка: Повелителька темряви
Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:20; 13:40; 15:35; 17:00; 18:25; 19:50; 21:25; 23:05
Про що фільм: Минули роки з того дня, коли чаклунка Малефісента наклала чари на Аврору, таким чином створивши легенду про Сплячу Красуню. Зараз дівчина вже виросла, і її коханий Філіп зробив їй пропозицію. Нарешті Аврора по-справжньому щаслива. Тільки ось її хрещена Малефісента не схвалює цього шлюбу. Не хоче вона, щоб дівчинка, яку чаклунка ростила як рідну дочку, зв'язувалася з цими людськими істотами. Від них не можна чекати нічого хорошого. Проте, заради щастя Аврори Малефісента готова наступити на свою гордість і прийти у гості до королеви Інгріт. Ось тоді чаклунка і зрозуміла, що люди - жахливі істоти. Вона буде захищати чарівний ліс і його мешканців від нових ворогів сама і за допомогою нових союзників.
Фільм: Дощовий день в Нью-Йорку
Жанр: Мелодрама, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 18:00
Про що фільм: Він - із заможної родини Нью-Йорка, вона - з невеликого містечка в Арізоні. Юнак, що виріс на Манхеттені мріє показати їй своє улюблене місто. Доля дає йому шанс, коли дівчину відправляють взяти інтерв'ю у відомого режисера. Однак цей дощовий день змінить їхнє життя назавжди. У проливний суєті мегаполісу він зустріне свою давню подругу, а дівчину затягне в світ зоряної богеми...
Фільм: Ведмедики Буні: Стрибок у минуле
Жанр: Мультфільм, комедія, фантастика
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 13:50
Про що фільм: Під час екскурсії в древню печеру ведмеді Буні і їх друг-лісоруб Вік раптово опиняються в доісторичному минулому. Щоб повернутися назад, їм доведеться здійснити велику подорож у часі і пережити неймовірні пригоди: зіткнутися з величезними хижими птахами, гігантськими черепахами і численними невідомими і небезпечними мешканцями первісних джунглів. Але головне - знайти нових друзів і дорогу додому!
Фільм: Холодна кров
Жанр: Бойовик, трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 21:45
Про що фільм: Генрі, один з найбільш розшукуваних кілерів у відставці, живе відлюдником на березі озера в важкодоступній лісовій гущавині. Одного разу недалеко від його будинку відбувається нещасний випадок: на мотосанях розбивається дівчина. Перед Генрі постає дилема: врятувати дівчину, піддавши себе ризику бути виявленим або вчинити так, як підказує здоровий глузд і багаторічний досвід.
Фільм: Арахісовий сокіл
Жанр: Драма, комедія, пригоди, спорт
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00
Про що фільм: Велика подорож починається з кроку, а легендарне - з польоту. Вилетівши в вікно, герой опинився в світі, де чогось не вистачало. Його новому другу - великої суми грошей. Парі головорізів - голови один одного. Молодій медсестрі - любові. А йому - подорожей на плоту, погонь, палаючих багать і трохи арахісового масла.
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