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У луцьких поліклініках почали вакцинувати від грипу. ВІДЕО

У луцьких поліклініках почали вакцинувати від грипу. ВІДЕО
На Волині розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції і триватиме він до травня наступного року.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора лабораторного центру Лариса Дудковська.

З її слів, під час епідсезону в Україні циркулюватиме 4 штами вірусів грипу. Ліквідатор аварії на ЧАЕС Адам Ковридюк прийшов до поліклініки зробити щеплення від грипу. Разом із медсестрою забирає вакцину із аптеки. Каже, щепитися – дешевше, ніж потім лікуватися.

«Я минулого року вакцинувався і жодного разу не хворів, цілий рік пройшов. А коли я не приймав вакцини – я по 5 разів хворів грипом. Не проходило жодного року, щоб я не хворів, по 2, по 3, по 4 рази – я по 2000, більше витрачав», - каже пацієнт.

Адаму Ковридюку зробили чотирьохкомпонентне щеплення від грипу. Завідувачка 3-ї амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Тетяна Кравчук каже, що в жовтні-листопаді – найкращий період, щоб вакцинуватися від грипу, поки немає спалаху захворюваності.

«Є групи ризику – це люди, які працюють в колективі: вчителі, медичні працівники, люди, які працюють в державних установах, коли йде велике скупчення людей. Практично, кожен 10-й хоче вакцинуватися від грипу, але цей відсоток має бути більшим», розповідає завідувачка амбулаторії №3 Луцька Тетана Кравчука.

Заступниця директора Волинського лабораторного центру Лариса Дудковська розповіла, що цього епідсезону в Україні очікують 4 штами вірусу грипу – це «Канзас», «Брісбен», «Колорадо» і «Пхукет».

«Новими для України є Канзас і Брісбен. ГРВІ вони, звісно, домінують, грипу, як правило, буває значно менше. – зараз ще не було? – Ні, зараз реєструються ці захворювання. На сьогодні показник захворюваності на 33% нижчий, від розрахункового епідпорогу», - зазначає Лариса Дудковська.

Людина, яка хоче вакцинуватися від грипу, має бути здоровою і пройти огляд у сімейного лікаря. Після цього вакцину забирають в аптеці у спеціальній термо-сумці, - каже завідувачка аптеки Людмила Марчук.

«Якщо лікар дає добро, тоді він виписує рецепт, без рецепта ми не відпустимо. І тоді приходять до нас із готовим контейнером, із рецептом. Там вказано кількість доз», - каже Людмила Марчук, завідувачка аптеки.

Нині в аптечну мережу державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач» надійшло близько 2000 доз щеплень від грипу, - говорить його керівник Михайло Півнюк. Це – трьох- та чотирьохкомпонентні вакцини. З його слів, вони дорожчі на 5-10 відсотків, ніж торік.

«Коли людина замовляє – ось в варіанті такому вона потрапляє на підприємство. Вони проходять повний контроль і далі йде. Бачте, навіть контейнери, в яких будуть транспортуватися – вони стоять нахолоджені, щоб зберігати параметри. «Джейсі Флю» - трьохкомпонентна вакцина. Вакцина «Ваксігрип» розщеплена, це інактивована вакцина, вона максимально безпечна. Так, вона доволі лабільна до холодового ланцюга, тому такі процедури – стандартна норма до імунологічних препаратів», - розповідає Михайло Півнюк, директор ДВТП «Волиньфармостач».

Вакцинації від грипу немає в календарі обов’язкових щеплень. Її роблять за бажанням пацієнта і за його гроші.


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Теги: грип, епідемічний сезон, вакцини, луцькі поліклініки
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